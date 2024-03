KTM espère "constamment ennuyer les Ducati" en 2024

KTM n'a remporté que deux courses sprint en 2023, grâce à Brad Binder en début de c,ampionnat et n'a gagné aucune course principale, une première depuis 2019. Le constructeur autrichien a pourtant réalisé sa meilleure saison en MotoGP, en apparaissant comme la première force derrière les intouchables Ducati, et il veut franchir la dernière marche cette année. Au cours des tests hivernaux, KTM a semblé un cran derrière Ducari et Aprilia, reconnaissant le besoin d'un "petit plus" pour atteindre pleinement ses objectifs, ce qui n'empêche pas Pit Beirer de se montrer confiant.

"Nous sommes très satisfaits parce que nous avons pu faire des progrès dans tous les domaines que nous voulions améliorer", a souligné le patron de KTM Motorsports, interrogé par la presse germanique. "Les pilotes sont très satisfaits. Les chronos ont été meilleurs que prévu à Sepang et au Qatar – les nôtres mais aussi ceux de la concurrence."

Cette concurrence paraît plus affutée que jamais tant Ducati a semblé au-dessus du lot lors des tests organisés au mois de février. Beirer espère néanmoins que ses pilotes pourront se hisser au niveau de la marque italienne, et il affiche clairement son désir de voir KTM décrocher le titre mondial cette année.

"L'espoir et la motivation sont de pouvoir constamment ennuyer les Ducati, jour et nuit. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous allons débuter notre huitième saison, nous avons fini le championnat à la quatrième place avec Brad, nous avons fini deuxièmes chez les constructeurs."

"Le moment est venu de se battre au sommet du championnat des pilotes et du championnat des constructeurs, c'est notre objectif. Nous ne voulons plus seulement être là, nous voulons nous battre pour les victoires et les places sur les podiums. C'est pour ça que nous avons un objectif clair : nous voulons nous battre pour le titre en 2024."

"Je ne veux pas paraître arrogant", a ajouté l'Allemand. "Mais c'est un très gros projet : plus de 150 personnes sont très motivées pour que soyons titrés en MotoGP. Nous avons des employés qui ont préparé le projet pendant deux ans [avant l'arrivée de KTM], cela fait maintenant dix ans qu'ils travaillent sur le rêve de devenir Champions du monde du MotoGP avec nous. Ils ont mis leur cœur et leur âme à l'ouvrage, nous sommes extrêmement motivés pour franchir la dernière marche."

Pour atteindre cet objectif, Pit Beirer compte sur les progrès continus de KTM mais reste conscient que certains paramètres restent hors de son contrôle, surtout après les nombreuses blessures vues la saison passée.

"Être titré ou pas dépend d'une somme incroyable d'éléments. Je ne veux pas me reposer sur le facteur chance parce qu'on est une mauvaise équipe de course si on se repose sur la chance. Mais on ne peut pas avoir trop de malchance. C'est une catégorie où les pilotes prennent beaucoup de risques, la moindre petite blessure peut vous sortir de la lutte pour le titre. Il faut le prendre en compte."

Parmi les éléments que KTM peut maitriser figurent les deux carénages auxquels chaque pilote a droit pour la saison. Le constructeur avait de très nombreuses configurations possibles pendant les tests mais les quatre pilotes, ceux de l'équipe officielle comme ceux de Tech3, ont finalement opté pour le même ensemble, ce qui facilitera le travail lors des week-ends de compétition.

"Nous avons homologué le même package aéro pour nos quatre pilotes. Il y avait beaucoup de configurations différentes, tous les pilotes auraient pu choisir une solution distincte mais nous nous sommes réunis et les quatre pilotes utilisent la même aéro. Ça nous aide dans les réglages et l'analyse des données. Nous sommes heureux que tous les pilotes aient opté pour le même package."

Propos recueillis par Sebastian Fraenzschky