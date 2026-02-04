Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests

Il n'y avait, certes, qu'une seule KTM dans le top 10 à l'issue de la première journée du test de Sepang, mais les éléments encourageants ne manquaient pourtant pas dans le groupe autrichien.

L'approche agressive adoptée par Mattighofen dans son développement cet hiver, dans une volonté de trancher avec l'an dernier lorsque les difficultés financières avaient figé les investissements, a permis au constructeur de se présenter sur ce premier rendez-vous avec une grande quantité de nouveautés à évaluer.

Et les pilotes l'ont bien remarqué, notamment Pedro Acosta qui a souligné que ce volume d'évolutions lui donnait l'impression que KTM avait "construit une moto en partant de zéro". Lui qui avait été si déçu il y a un an, il l'admettait mardi : "C'est une grande amélioration par rapport à la pré-saison de l'année dernière. […] Ils ont beaucoup travaillé, ils ont apporté exactement ce qu'on demandait."

"Mais être surpris, c'est une chose, et être satisfait c'en est une autre", a ajouté l'Espagnol, encore prudent. Pour ce premier jour, il a notamment dédié une partie de son temps à l'évaluation d'un nouveau châssis, qui lui fait juger que les ingénieurs KTM "semblent avoir mis le doigt" sur ce qu'il fallait améliorer. "Je pense qu'en ce qui concerne le châssis, c'est plutôt résolu. J'en suis plutôt content", a-t-il dit, le jugeant "prometteur".

Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech 3) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Une seule journée ne suffit toutefois pas à tirer de grandes conclusions, d'autant qu'Acosta s'est plaint de vibrations hier matin et qu'il n'a fait que commencer à passer en revue les évolutions aérodynamiques apportées par KTM. Il poursuit ce travail ce mercredi, souhaitant trouver "un peu plus de turning, pourquoi pas un peu plus de stabilité à l'avant de la moto".

Le peu de pneus à disposition pour ces essais fait grincer quelques dents chez les pilotes, et Acosta est de ceux-là, son 15e temps de mardi étant en partie dû au fait qu'il n'a pas monté de gomme neuve en fin de journée pour tenter un time attack. Maverick Viñales l'a fait, lui, et en a été récompensé par un troisième temps qui place KTM dans la position du deuxième constructeur le plus rapide de ce premier jour derrière Ducati.

Viñales salue le gros travail de KTM

Au-delà de son chrono, le pilote Tech3 était surtout ravi de ce qu'il a testé. Contrairement à Acosta, il s'en est tenu au châssis avec lequel il a roulé lors du test de Valence, en novembre dernier, mais a commencé à évaluer un nouveau bras oscillant et des pièces aéro.

"Je me sens très bien avec le retour que me donne la moto, les sensations que j'ai", s'est réjoui le pilote Tech3. "C'est juste que pendant la majeure partie de la journée, j'ai roulé en pneus medium-medium, ce qui n'est pas génial pour faire de bons temps. Mais mes sensations étaient bonnes, et dès que je suis passé en soft-soft, comme les autres, j'ai fait un bond sur la feuille des temps."

"J'ai testé de l'aéro, dont on sait depuis Valence que c'est une avancée, ainsi qu'un bras oscillant et quelque chose qui y est lié. Et chaque petite chose que l'on essaye représente une avancée par rapport à là où l'on était faibles l'année dernière. Je pense qu'ils ont fait du super boulot de ce point de vue-là, même s'il reste de la marge pour s'améliorer et pour comprendre comment je peux être plus rapide avec la moto."

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Je suis vraiment content de KTM parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'on voit un constructeur toucher aux points faibles de sa moto. Pour moi, c'est une super nouvelle, c'est fantastique", a ajouté Viñales, pressenti pour intégrer l'équipe d'usine du constructeur la saison prochaine.

Enea Bastianini et Brad Binder, quant à eux, se trouvait hier soir dans un mouchoir de poche, sans avoir tenté de time attack. L'Italien a pu se dédier aux réglages, dans une quête de confort en selle, et commencer à travailler sur l'aérodynamique. Le Sud-Africain, pour sa part, n'est pas encore allé très loin dans le travail d'évaluation.

"Franchement, je n'ai jamais vraiment essayé quoi que ce soit aujourd'hui", expliquait ainsi Binder mardi soir. "J'ai essayé une fourche arrière qui aide un petit peu, mais c'est demain que l'on va vraiment commencer à tester plus de choses."

"On a adopté une approche conservatrice et démarré un peu lentement pour essayer de gagner en vitesse. C'est demain que l'on va commencer à mettre des pièces sur la moto et voir où on peut aller à partir de là."

Le travail se poursuit donc à Sepang, et à ce stade de la deuxième journée, chacun des quatre pilotes KTM s'est déjà montré plus rapide qu'hier, avec même un gain de 1"2 pour Pedro Acosta.