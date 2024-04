Liberty apporte ses méthodes mais la famille Ezpeleta reste en place

Liberty Media a annoncé cette semaine être entré dans le processus du rachat de 84% de Dorna Sports, organisateur des principales compétitions sur deux roues et surtout du MotoGP, ce qui signifie que le championnat aura le même propriétaire que la F1, dont le groupe de médias a pris le contrôle en 2017.

En Formule 1, l'arrivée de Liberty Media s'était rapidement soldée par la mise en retrait de Bernie Ecclestone, qui gérait les affaires commerciales du championnat depuis les années 1980. Différents dirigeants ont pris place, certains du sérail, comme Ross Brawn, ancien directeur technique de Benetton et Ferrari puis patron de Brawn GP et Mercedes, qui a occupé un rôle de directeur sportif auprès de la F1, ou le président actuel de FOM, Stefano Domenicali, ancien patron de Ferrari. Liberty a aussi fait appel à des spécialistes des médias tels que Chase Carey, président de FOM avant Domenicali, ou du marketing, à l'image de Sean Bratches, qui a occupé le poste de directeur commercial.

Un remaniement aussi profond ne semble pas au programme en MotoGP. Liberty n'est pas encore aux manettes puisque son rachat doit recevoir l'aval des autorités de la concurrence de plusieurs pays, mais la famille Ezpeleta devrait ensuite conserver son pouvoir. La Dorna reste dirigée par Carmelo Ezpeleta, son fils Carlos a un rôle clé de directeur sportif et plusieurs membres de leur famille sont impliqués dans l'organisation du championnat. Ils vont par ailleurs rester actionnaires avec leurs associés.

"Jusqu'à présent, nous avions deux partenaires financiers [Bridgepoint et le CPPIB] qui, à eux deux, détenaient environ 80% de l'entreprise et c'est essentiellement la partie dont Liberty fait l'acquisition", a précisé Carlos Ezpeleta à l'édition espagnole de Motorsport.com. "Le management est maintenu et nous conservons 15% des parts de la Dorna pour le moment. Il n'y a donc pas de changement radical car la direction est maintenue, le comité exécutif avec un héritage de la façon dont les choses ont été faites va être maintenu."

Le MotoGP se prépare néanmoins à un changement d'approche similaire à celui vu en F1. Les deux championnats passent d'un actionnaire venu du monde de la finance (CVC dans le cas de la F1, qui a d'ailleurs possédé le MotoGP par le passé) et peu impliqué dans les décisions au quotidien, à un spécialiste des médias et du divertissement tel que Liberty, qui a d'abord opéré dans le monde de la télévision avant de se tourner vers le sport pour y appliquer ses méthodes.

Carlos Ezpeleta a un rôle important au sein de la Dorna Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En F1, Liberty a été prêt à sacrifier la rentabilité à court terme en investissant pour séduire un public plus large et la même philosophie devrait être appliquée en MotoGP. Selon les informations de Motorsport.com, le fait que Liberty permettait une meilleure transition que celles apparues dans les négociations avec le fonds souverain du Qatar via QSI, propriétaire du PSG, ou le spécialiste du divertissement TKO, qui détient les droits de l'UFC en MMA, a joué en faveur du groupe américain.

"Concernant le type d'investisseur, nous sommes immensément fiers que Liberty rejoigne le monde du MotoGP", souligne Carlos Ezpeleta. "Nous avons eu des partenaires financiers pendant 30 ans, qui nous ont permis d'arriver où nous en sommes, avec une croissance incroyable et très forte les dernières années, tant financièrement que pour la croissance du championnat dans son ensemble. Et maintenant nous avons un partenaire différent, qui va selon moi apporter beaucoup et faire des choses différentes. Évidemment, l'image de marque, la visibilité auprès des supporters et la communication sont très importantes pour eux, et l'étaient déjà pour nous."

Carlos Ezpeleta est convaincu que Liberty est le partenaire idéal pour l'avenir du MotoGP : "Avant tout, il y a un sentiment de bonheur pour tout le Championnat du monde et évidemment la Dorna. Je crois que voir une entreprise comme Liberty, une corporation comme Liberty, vouloir investir dans le MotoGP et les autres championnats de la Dorna est une reconnaissance de notre travail. Nous sommes très heureux."

Bernie Ecclestone et Carmelo Carmelo Ezpeleta au GP d'Autriche 2019 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il faudra environ neuf mois pour boucler la transaction en raison des questions de concurrence en Europe. Liberty est convaincu que tout va bien ce passer donc nous sommes actuellement dans une phase de transition."

"Je pense qu'à l'avenir, toutes les choses auxquelles Liberty pourra contribuer seront bonnes. Je pense que le MotoGP est incroyable actuellement, nous travaillons depuis trois décennies avec la FIM, les équipes et les constructeurs. Liberty va permettre d'augmenter les audiences, de faire venir une nouvelle catégorie de supporters dans le championnat et d'offrir une une meilleure expérience aux fans actuels. Je n'y vois que du bon."

"Je crois que les passionnés de MotoGP doivent se satisfaire, parce qu'ils vont pouvoir continuer à profiter d'un sport incroyable, sûrement le plus divertissant au monde – en étant peu objectif", a-t-il ajouté. "Notre objectif est de poursuivre dans cette voie, sur ce qui a été construit depuis de nombreuses années avec des progrès continus, comme nous le faisons toujours dans les règlements, et cela reste le principal objectif de l'entreprise."

Avec Oriol Puigdemont et Germán Garcia Casanova