Le line-up des équipes Ducati éclairci "avant Misano"

Après les déclarations d'intention déjà exprimées ces dernières semaines, Ducati a confirmé de manière un peu plus formelle par la voix de Paolo Ciabatti que Pecco Bagnaia et Johann Zarco étaient bel et bien dans les plans de Borgo Panigale pour la saison prochaine. Si seul Jack Miller a été officiellement annoncé au sein de l'équipe factory, rejoignant Tito Rabat, déjà en possession d'un contrat chez Avintia, les autres pièces du puzzle devraient bientôt trouver leur place dans le clan italien.

"Il est vrai que nous avons trouvé un accord sur les termes avec Pecco pour les deux prochaines années. Il est trop tôt pour dire s'il continuera avec Pramac ou s'il passera à l'équipe officielle. Nous allons également continuer avec Johann Zarco et nous éclaircirons cela juste avant Misano", a fait savoir le directeur sportif de Ducati Corse au site officiel du MotoGP ce samedi.

Depuis l'annonce du départ prochain d'Andrea Dovizioso, plusieurs hypothèses finissent d'être étudiées par Ducati, et parmi elles la populaire rumeur d'un retour tonitruant de Jorge Lorenzo dans l'équipe officielle. Si cette option ne devait pas aboutir, c'est probablement Pecco Bagnaia qui sera le plus à même d'être promu, libérant dès lors une place chez Pramac. On sait par ailleurs que Jorge Martín devrait y faire son arrivée, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait encore pu être fournie.

Paolo Ciabatti a lui-même évoqué à demi-mot l'option Martín lorsqu'il lui a été demandé ce samedi ce qu'il en était des candidatures de Luca Marini et Enea Bastianini, notoirement en lice pour remplacer Bagnaia chez Pramac ou rejoindre Avintia. "Il y a un autre pilote Moto2 qui est intéressant pour nous et que je ne peux pas mentionner pour le moment, mais Luca et Enea font de très bons résultats, nous étudions donc la possibilité de peut-être avoir un autre pilote Moto2 qui rejoindrait Ducati pour la saison prochaine", a-t-il indiqué.

"Je pense que nous prendrons probablement une décision dans les semaines à venir et l'objectif est de faire une annonce juste avant Misano, pour que le line-up Ducati de 2021 soit clair", a ajouté Paolo Ciabatti.

Déjà fervent défenseur de la candidature de Bagnaia pour l'équipe factory, au même titre que son coéquipier actuel Jack Miller, Valentino Rossi a encore poussé vendredi pour que cette option se concrétise. "En ce qui concerne Pecco, on est en train de négocier, je pense qu'avec Ducati ils sont vraiment proches. J'espère vivement pour Pecco que ce sera l'équipe officielle", a fait savoir le patron de VR46. "Je lui conseillerais d'aller dans l'équipe officielle, parce que dans le team Pramac ils sont sûrement tous très bons mais l'équipe officielle a sur le papier quelque chose de plus. J'espère donc voir Pecco en rouge l'année prochaine, car ce serait vraiment une super opportunité pour lui."

Des chances passées "de 20% à 90%" pour Zarco

Johann Zarco quant à lui n'a pas caché ces derniers jours être sur tous les fronts : "J'ai la facette de pilote et celle de devoir préparer les choses, car je n'ai pas de manager qui y va à ma place, même si je peux être soutenu par pas mal de gens autour." Le Français, sans avoir de confirmation sur l'équipe au sein de laquelle il évoluerait, a toutefois bien senti que le départ d'Andrea Dovizioso avait considérablement allégé son avenir. "J'ai déjà anticipé des discussions et c'est plutôt positif. Le retrait de Dovizioso permet presque de pouvoir confirmer une place pour l'an prochain. Mais après, où ? Ducati a besoin de temps", faisait-il savoir jeudi soir.

"Mais le pourcentage de courir l'an prochain a augmenté, il est peut-être passé de 20% à 90%. Il n'y a de la place que là [chez Ducati]. Le but est de rester chez Ducati car ils m'ont remis sur la voie pour reprendre confiance. Quand ça se passe bien il y a une pole et un podium, c'est ce que je veux vivre et j'ai envie de le vivre avec eux."