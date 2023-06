Luca Marini voit les Ducati 2023 se détacher désormais

Les performances des acteurs de ce championnat ont-elles déjà connu le tournant qui s'avèrera décisif dans la lutte pour le titre ? Peut-être bien, si l'on en juge par les problèmes profonds et, semble-t-il insolubles en l'état actuel des choses, de Yamaha et Honda, le manque de résultats qu'Aprilia connaît un week-end après l'autre et la distance qui, bien que réduite, semble toujours séparer KTM de Ducati malgré la parenthèse enchantée de Jerez.

Au sein même du groupe Ducati, les deux derniers Grands Prix ont marqué une cassure, qui pourrait bien devenir une tendance selon Luca Marini. Au Mugello comme au Sachsenring, les trois pilotes dotés de la spec 2023 et physiquement apte (Enea Bastianini fait exception du fait de sa blessure encore sensible) n'ont pas quitté le top 5, que ce soit en sprint ou en course longue, et ont obtenu deux doubles podiums et deux triplés. Les GP22, elles, ont été moins en vue malgré une performance globale restée supérieure à celle des autres marques.

"C'est vrai, ça fait deux courses qu'ils font la différence, tous les trois", observe Luca Marini au sujet de Pecco Bagnaia, Jorge Martín et Johann Zarco. "Ils sont vraiment très compétitifs. Quand Enea sera de retour en forme, j'imagine qu'il reviendra lui aussi devant. Nous, il faut qu'on essaye de tenir bon et de rapporter le meilleur résultat possible avec la moto qu'on a."

Le pilote du team VR46 n'a pourtant pas à rougir de ses résultats récents. Sur les deux Grands Prix en question, il a obtenu deux quatrièmes et deux cinquièmes places, aidé par des qualifications au deuxième et quatrième rangs. Mais en Allemagne, il a cherché durant tout le week-end à faire de sa machine une opposante plus solide aux motos de tête, en vain.

Samedi, il en a été quitte pour une course de défense, après de premiers tours aidés par sa position sur la grille. "Je m'attendais à faire ce genre de course parce que je n'avais pas le rythme, en particulier avec le pneu arrière tendre", expliquait-il, ayant choisi comme à Austin de se caler sur le choix pneumatique de ses adversaires. "J'aurais aimé courir avec le medium arrière, mais quand tous les autres pilotes ont mis le soft, comme toujours, j'ai dit qu'il était impossible d'être celui qui ferait quelque chose de différent. Il fallait utiliser les mêmes pneus que les autres pilotes et essayer de se battre contre eux dans les mêmes conditions."

"J'ai choisi le pneu dur à l'avant, parce que beaucoup de pilotes l'ont choisi mais aussi parce que je savais qu'il allait falloir que je défende ma position, en essayant de freiner aussi fort que possible pour ne pas laisser les autres pilotes passer, car je savais que mon rythme serait lent."

Dimanche, le pneu arrière medium était devenu incontournable, cependant la mise au point de sa machine a continué à le gêner quelque peu. "En course, j'étais un peu en difficulté, ça s'est vu. C'était en partie dû aux problèmes que j'avais [samedi]. J'espérais les résoudre avec le pneu arrière medium, mais ça n'a pas suffi", a-t-il expliqué. "On a essayé quelque chose au warm-up, parce que pendant le week-end, avec un peu de pluie, on n'avait jamais eu le temps de faire quoi que ce soit, mais ça ne s'est pas bien passé, j'ai été assez lent et on est donc revenus en arrière."

"C'était une course complètement différente, pas une course où je devais trop me défendre et perdre du temps. C'était une course qu'il fallait terminer dans le moins de temps possible, donc même avec Binder j'ai essayé de ne pas perdre trop de temps. Je n'étais de toute façon pas en bagarre avec eux. J'étais nettement plus lent. Parfois, il faut simplement essayer de ramener le meilleur résultat possible, le plus de points possibles, et donc mon approche a été différente en course."

Luca Marini a dû faire une course sprint de défense

Une nouvelle fois, en position de poursuivant des hommes du podium, Marini a dû batailler contre des KTM, une machine qu'il juge portée par son accélération. "Ils accélèrent beaucoup mieux que nous, ils ont plus de grip que nous et ils arrivent à faire tourner la moto au milieu du virage en ayant du grip à l'arrière, et ça c'est vraiment bien", admirait-il.

Ducati reste à ses yeux au-dessus, entre autres grâce au nombre de pilotes sur lesquels la marque peut compter. "Je pense que Ducati a des pilotes très forts, avec un peu plus d'expérience. Et il en est de même pour le constructeur, les ingénieurs Ducati ont un peu plus de données, KTM, c'est la première année qu'ils se battent pour la victoire à chaque course. Ils vont y arriver, c'est sûr, l'année prochaine ou lors des dernières courses ils seront encore plus là."

"À l'heure actuelle, Ducati impressionne, et il est clair que le mérite leur en revient", a-t-il ajouté. "Ducati fait un boulot fantastique, mais de mon point de vue ils ont surtout fait un travail incroyable cette année par rapport à l'année dernière, car ils n'ont pas tellement touché la moto. La GP23 n'est qu'une petite amélioration et ils recueillent maintenant beaucoup de résultats parce qu'ils ont un très bon package. Ils sont restés sur la bonne voie."

Un solide week-end dans son ensemble

Très régulier dans ses performances, avec cinq entrées dans le top 5 depuis Le Mans, Luca Marini occupe la sixième place du championnat depuis son podium d'Austin et n'a plus que sept points de retard sur Brad Binder, qui vient de connaître un premier abandon.

"Ça a été un week-end positif d'une manière générale, y compris les qualifications et la course sprint. Il faut continuer comme ça, faire en sorte d'être toujours prêts", retenait-il tout de même à la fin du week-end allemand. "En course, j'ai souffert, mais j'ai tout de même obtenu une très bonne position. Je suis satisfait de notre progression et de notre capacité permanente à nous battre dans le top 5, avec régularité."

"Assen est une piste complètement différente, alors on va commencer différemment avec la moto", a-t-il ajouté avant de changer de pays. "Je pense aussi que la course sera différente, peut-être plus groupée, avec plus de pilotes [ensemble] en lutte pour la victoire. On verra. Il est très important de bien commencer le vendredi. Si vous faites partie des plus forts le vendredi, le week-end est plus facile, d'autant qu'avec ce format il n'y a pas assez de temps pour travailler sur la moto."

