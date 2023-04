Marini copie ses rivaux : "Je ne veux pas être celui qui est différent"

Deuxième à Austin, où il a décroché au terme du Grand Prix des Amériques son tout premier podium en MotoGP, Luca Marini a admis avoir changé d'avis au dernier moment concernant sa monte pneumatique. Plus à l'aise avec le medium à l'avant durant la majeure partie du week-end, l'Italien au grand gabarit a finalement imité ses concurrents. Il se refuse ainsi à adopter une philosophie qui serait singulière et permettrait peut-être de moins user les gommes.

"Je veux dire que le pneu avant dur n'était pas le meilleur compromis pour moi, je préférais le medium ce week-end, mais sur la grille, au dernier moment, j'ai changé de choix et j'ai mis le pneu avant dur parce que je ne veux pas être celui qui est différent", explique le pilote VR46. "Je veux me battre contre les autres pilotes en utilisant les mêmes pneus parce que je sais qu'ils sont tous très intelligents, ils ne sont pas stupides, et je ne veux pas faire d'erreurs en choisissant un pneu différent. Mais je ne me sens pas très bien avec le dur, alors pendant ma course je ne me sentais pas très à l'aise avec le pneu avant. Mais mis part ça, le rythme a été incroyable, alors ça allait."

“Il était très important de gérer les pneus, parce qu’hier [samedi] pendant la course sprint, ça a été très étrange : j'avais complètement détruit mon pneu avant au bout de six tours. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est peut-être parce que j'étais parti 18e et que pour essayer de récupérer beaucoup de positions, j'avais beaucoup poussé sur mon pneu avant. Aujourd'hui [dimanche], j'ai donc essayé de bien gérer les pneus et je suis finalement arrivé au bout dans une situation parfaite. Alors je suis très content de ma performance et de ma progression en tant que pilote, c'est super."

Qualifié troisième sur la grille, Luca Marini n'avait terminé "que" septième lors de la course sprint sur le Circuit des Amériques. Néanmoins, ces dix tours ont été précieux dans l'apprentissage de la tenue des gommes et pour ne pas répéter le lendemain les mêmes erreurs.

"Je pense avoir appris une leçon importante [samedi] parce qu'en seulement six tours, j'avais fini mon pneu avant", confirme-t-il. "On ne sait pas pourquoi, on n'a pas compris ce qui s'est passé. C'était peut-être dû au fait que j'avais essayé d'attaquer fort, je m'étais retrouvé 18e avant de revenir. Peut-être que quand on pousse trop, le pneu surchauffe et il commence à mal se comporter. Alors [dimanche] j'ai essayé de beaucoup gérer les pneus, avant comme arrière, pendant toute la course, et je suis d'ailleurs arrivé au bout sans aucun problème. Pour moi, ça a été très facile [dimanche]. Cette piste est très difficile physiquement, mais je suis très content de ma situation désormais. Je me suis senti très bien et je n'ai pas eu de problème pendant cette course, bien qu'elle soit la plus difficile du calendrier. Je suis très content et on verra à la prochaine !"

Avec Léna Buffa

