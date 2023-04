Marini tient son 1er podium : "Ce n'était qu'une question de temps"

Charger le lecteur audio

Le début du championnat s'était révélé quelque peu frustrant pour Luca Marini, les bons résultats lui échappant alors que dans le même temps son coéquipier remportait une première victoire et prenait la tête du championnat. "Je me sens super bien depuis le début de l'année, mais les étoiles ne s'étaient jamais alignées", a-t-il résumé au micro de Sky Sport en Italie. Seule une troisième place à la course sprint de l'Argentine était venue embellir le début de championnat du pilote italien, qui en voulait toutefois bien plus.

Samedi, à Austin, il a encore encaissé une grosse déception, quand sa qualification en première ligne s'est transformée en un premier tour bouclé en fond de peloton, après un premier virage totalement manqué. Dimanche, il a repris place à l'avant de la grille et, cette fois, Marini a réussi à cocher toutes les cases. Cinquième après le tour d'ouverture, il a solidement construit sa course. Il a fait le nécessaire pour pouvoir dépasser Fabio Quartararo sans que le Français puisse réagir, et deux abandons devant eux l'ont mené à la deuxième place finale.

Un instant, il a même cru pouvoir grimper encore plus haut, avant de voir Álex Rins défendre sa place de leader avec quelques tours parfaits, suffisamment convaincants pour que Luca Marini bichonne sa deuxième place sans chercher à la mettre en péril. Le voici détenteur d'un premier trophée MotoGP à placer dans son salon, et le jeune pilote du team VR46 a savouré comme il se doit ce résultat après lequel il a longtemps couru.

"C'est génial ! Il y a beaucoup de choses à dire, mais la première c'est que c'est génial", a-t-il réagi au micro du site officiel du MotoGP. "Je suis très satisfait de ma course et de mon week-end en général. Franchement, après mon erreur au freinage au départ de la course sprint, j'ai essayé de faire attention cette fois parce que je savais que j'avais un rythme très fort."

Luca Marini a passé Fabio Quartararo sans que le Français puisse riposter

"Quand Jack [Miller] m'a passé, on a perdu beaucoup de temps sur Pecco [Bagnaia] et Álex, et ce retard que j'avais pris dans les premiers tours a été difficile à rattraper. Quand Pecco est tombé, j'ai vu qu'Álex s'est mis à faire quelques erreurs et j'ai commencé à penser à la victoire. C'était possible mais l'écart à combler était trop important. Et dans les trois derniers tours, j'ai juste essayé d'aller au bout", a ajouté Marini, saluant le succès de Rins avec son fairplay habituel : "Il le mérite."

"Ça a été un week-end fantastique. J'ai pris beaucoup de plaisir, dans chaque tour que j'ai fait ici, au COTA, car mes sensations ont été très bonnes dès la première séance", s'est réjoui Luca Marini, qui dispute sa troisième saison dans la catégorie reine. "Ce n'était qu'une question de temps", a-t-il souri en accueillant ce podium. "C'est une sensation incroyable, j'en avais besoin, et j'espère pouvoir continuer à me battre pour la victoire jusqu'au bout comme ça."

Avec Matteo Nugnes