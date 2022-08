Márquez reçoit le feu vert des médecins pour remonter à moto

Charger le lecteur audio

Marc Márquez passait ce mercredi le contrôle médical tant attendu pour vérifier la récupération de son humérus, douze semaines après la quatrième opération subie sur son bras droit et six semaines après le check-up précédent. Les conclusions en ont été positives et le pilote a donc reçu le feu vert des médecins pour reprendre un entraînement normal.

Les différents examens réalisés ce mercredi à l'hôpital Ruber Internacional de Madrid ont été supervisés par le Dr Joaquín Sánchez-Sotelo, qui a opéré le champion espagnol début juin aux États-Unis. "Heureusement, Marc Márquez a retrouvé une grande mobilité et il s'est bien remis également d'un point de vue musculaire. Il a passé aujourd'hui des radios et un scanner qui montrent une union osseuse complète", indique le médecin.

Márquez a donc reçu l'accord des médecins pour reprendre un entrainement normal, après l'avoir déjà intensifié ces six dernières semaines. Honda indique qu'il va pouvoir augmenter les poids dans son travail à la salle et introduire des exercices plus variés dans son programme.

Il va également pouvoir remonter sur une moto afin d'évaluer les sensations dans son bras, étape qu'il a décrite comme étant décisive à ses yeux, compte tenu des sollicitations très spécifiques du pilotage. "Sur la base de ces résultats, Márquez et l'équipe Repsol Honda vont évaluer les étapes suivantes nécessaires", est-il précisé dans le communiqué de presse transmis par l'équipe.

Marc Márquez à l'entraînement

Plus de deux ans après la chute qui a mis sa carrière en suspens, Marc Márquez semble donc enfin voir le bout du tunnel. Accidenté à Jerez en juillet 2020, alors qu'il réalisait une remontée spectaculaire en course, il a subi les conséquences d'un stress excessif sur son humérus fraîchement opéré puis d'une infection, et une convalescence excessivement longue et éprouvante. Déjà opéré trois fois, il a fait son retour à la compétition et a même gagné à nouveau, mais sans avoir jamais pu se débarrasser de la gêne qu'il ressentait dans le bras.

Au printemps, la décision a été prise de réaliser une quatrième intervention, vue comme l'opération de la dernière chance pour tenter de retrouver une vie normale et la pleine possession de ses moyens à moto. Après deux années de galère, des progrès notables ont embelli son été et il ne s'est pas fait prier pour reprendre l'entraînement après un premier check-up positif. Le week-end dernier, il était de retour dans le paddock afin d'assister au Grand Prix d'Autriche au plus près et de participer aux réunions techniques de Honda, une étape de plus vers son retour bien qu'aucune date n'ait été donnée.

Le pilote a lui-même admis qu'il souhaiterait faire "au moins une course", et possiblement plus, afin de poser les bases de la prochaine saison, mais il a également rappelé son désir de se montrer prudent et d'attendre le temps qu'il faudra.

Il est à présent probable que Marc Márquez s'entraîne au guidon d'une Honda CBR600, comme il l'a fait en janvier et en avril avant de retrouver sa RC213V après avoir été éloigné par deux épisodes de diplopie. Il a assuré qu'il se montrerait à l'écoute de ses sensations avant d'ensuite acter son retour sur la puissante MotoGP. "Quand je piloterai une moto pour la première fois, je comprendrai immédiatement si c'est suffisant ou pas", a-t-il indiqué, faisant de ce roulage la dernière étape décisive avant son véritable retour.

Même s'il devait être vite rassuré, il est hautement improbable que le pilote espagnol prenne part au prochain Grand Prix, qui aura lieu la semaine prochaine à Misano. En revanche, le test qui y fera suite, les 6 et 7 septembre, est une date particulièrement attendue, notamment par le team manager de Repsol Honda qui a admis qu'il serait problématique pour le HRC que le champion ne puisse pas y participer et y évaluer la moto.

"Je suis conscient de l'importance de la rééducation, et si j'ai besoin d'attendre une semaine de plus, j'attendrai", a fait savoir Marc Márquez la semaine dernière. "Quand je me sentirai à 70 ou 80%, quand je sentirai que je peux piloter une MotoGP plus ou moins bien, je reviendrai. Car la meilleure façon de mener la dernière partie de la rééducation, c'est de monter sur une moto. On ne peut pas attendre d'être à 100% avant de piloter la moto."

