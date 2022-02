Márquez saura s'il peut jouer le titre "vers le mois de mai"

Charger le lecteur audio

Après deux années de purgatoire, Marc Márquez va-t-il redevenir un prétendant au titre ? L'Espagnol a traversé de nombreux moments de doute depuis l'été 2020, entre la blessure sur son bras droit et ses multiples conséquences, puis la chute qui a provoqué des problèmes de vision et mis fin à sa saison 2021. Les signaux sont désormais au vert. Déjà vainqueur de trois courses malgré une condition imparfaite l'an passé, Márquez a vu son humérus se renforcer et la gêne visuelle disparaitre totalement.

Le #93 n'est pas encore au sommet de sa forme, ses problèmes de vue l'ayant privé d'un entraînement en bonne et due forme durant l'hiver, mais il sera bien au départ du premier Grand Prix de la saison et pourra compter sur une Honda en progrès. La marque semble avoir enfin trouvé le grip arrière qui lui faisait défaut et même si cela a contraint Márquez à modifier son pilotage, la RC213V est crainte par la concurrence.

Les éléments semblent donc réunis pour permettre à la star de Honda de briguer un septième titre dans la catégorie reine mais l'intéressé préfère laisser passer quelques courses avant de se prononcer sur ses chances.

"La moto est plutôt bonne mais il faudra voir comment elle se comportera en course", a déclaré Márquez à la radio Cope en marge de la présentation de la série documentaire MotoGP Unlimited à Madrid. "Vers le mois de mai, je saurai si je suis en mesure de lutter pour le titre ou pas. Au bout de cinq-six courses, tu sais où tu te trouves. Si tu es très loin ou pas. Peut-être que le début de saison ne sera pas mon point fort mais nous essayerons d'être au top le plus rapidement possible."

Au-delà de sa propre condition, Márquez juge difficile de dégager le prétendant à la couronne mondial le mieux placé : "Je pourrais citer beaucoup de noms. Il y a cinq-six pilotes qui peuvent gagner le titre, aujourd'hui en MotoGP il y a une douzaine de motos qui peuvent le permettre. En termes de favoris, il faut regarder d'un championnat à l'autre et je vois donc Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia."

Rafael Nadal, une inspiration à plusieurs égards

Dans son ambition de redevenir la référence du MotoGP, Marc Márquez veut suivre les pas d'un autre champion ibérique, Rafael Nadal. Le joueur de tennis a remporté l'Open d'Australie après une blessure au pied qui l'a écarté des cours pendant un an, un scénario qui séduit son compatriote.

"Ce qu'il s'est passé à l'Open d'Australie... Je me suis vraiment identifié [à Nadal] par rapport à ce que je vis et j'ai ressenti l'envie de vivre le même moment. Lui aussi revenait de blessure et revenir comme il l'a fait est incroyable. Je ne peux pas partir comme favori car j'arrive de deux années difficiles mais mon intention est logiquement de me battre pour le titre."

Márquez a poussé l'inspiration jusqu'à entamer une préparation physique avec l'un des médecins de Nadal, le Dr. Ángel Cotorro, acceptant même de consentir à un déménagement pour en tirer tous les profits possibles : "À présent on va s'attaquer à mon épaule et à mon bras. J'en suis à trois opérations, ça fait deux ans maintenant, et pour ça je m'entoure d'une très bonne équipe de confiance. Mon épaule me fait mal, et quand elle me fait mal la douleur augmente et la force diminue. C'est ce sur quoi nous travaillons actuellement."

"C'est un médecin de Madrid qui m'a opéré, Samuel Antuña. Pendant toute une année la progression a été croissante mais nous considérons qu'il faut un deuxième avis et nous avons commencé à travailler avec Ángel Cotorro, de la sélection espagnole de tennis, de Nadal. Je me suis créé un groupe de kinésithérapeutes et de préparateurs physiques à Madrid et pour ça je dois faire un sacrifice personnel que je suis disposé à faire, c'est à dire m'installer à Madrid tout au long de 2022 pour retrouver les sommets."

Un Márquez plus mûr mais fidèle à lui-même

La blessure de l'été 2020 et ses conséquences nombreuses et durables ont quelque peu transformé Marc Márquez, désormais plus conscient du besoin de ménager son organisme. Face aux difficultés, l'octuple Champion du monde a songé à la retraite mais il assure que son désir de victoire est resté intact et affiche désormais une volonté de redevenir le pilote dominateur que l'on a connu jusqu'en 2019.

"J'ai appris beaucoup de choses sur le plan personnel. J'ai beaucoup mûri et j'ai appris qu’il y a beaucoup de courses mais qu’on n'a qu'un corps, et si tu ne prends pas soin de ton corps, tu ne peux pas faire de sport. Mais quand tu mets ton casque et que les feux s'éteignent, ton envie redevient la même. Tu dois te servir de l'expérience de tes erreurs mais l'envie de gagner et de tout donner est la même qu'au premier jour. L'ADN ne se perd pas. Le jour où je le perdrai, ma carrière sportive sera finie. Je souhaite conserver mon ADN jusqu'à la fin."

Márquez semble donc avoir la volonté de battre les records de Giacomo Agostini et Valentino Rossi mais précise que la source de sa motivation n'est pas là : "Ce sont plus vous [les journalistes] qui vous concentrez sur les records et les chiffres. Je ne sais pas combien j'ai gagné de courses en MotoGP. Il faut vivre au jour le jour, ce n'est pas une obsession. Chez certains, cette obsession les pousse dans leur motivation mais moi j'ai ma motivation chaque jour, je n'ai pas besoin de cette obsession."

Charlotte Guerdoux