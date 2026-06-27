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Márquez : "Je donne 100% mais je ne peux pas en faire plus"

Classé sixième du sprint à Assen, Marc Márquez estime avoir atteint ses limites actuelles sur ce circuit. Le pilote Ducati est en "mode protection" et ne pense pas faire mieux dimanche.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Aileron arrière de course Aprilia

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

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GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Lancer l'action

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, accident Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, accident Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
36

Marc Márquez est arrivé au GP des Pays-Bas en faisant profil bas et en insistant sur ses difficultés sur ce circuit, renforcées par une épaule droite encore faible. Des propos qui ont fait douter certains, puisqu'il reste sur deux victoires, mais les qualifications et le sprint ont confirmé ses inquiétudes.x

Márquez n'a eu droit qu'à un tour rapide en Q2, après plusieurs passages hors des limites de la piste, et a dû se contenter de la septième place sur la grille de départ

Dans le sprint, il a doublé Pecco Bagnaia et a par la suite résisté à plusieurs des attaques de son coéquipier, avant de céder en fin d'épreuve… pour finalement récupérer la position après l'arrivée, Bagnaia étant passé hors des limites de la piste. Márquez estime être à sa place.

"Hier, on était là, et ce matin, on a essayé de progresser mais on était encore là, autour de la septième et la huitième place, avec quelques KTM", a-t-il expliqué. "J'ai fini septième. Ils m'ont donné une place en raison d'une petite erreur de Pecco dans la dernière chicane. Je suis content de la façon dont j'ai fini la course sprint."

Marc Márquez sait qu'il ne peut pas lutter pour les premières places à Assen.

Marc Márquez sait qu'il ne peut pas lutter pour les premières places à Assen.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez a connu une chute vendredi et il redoute de tomber de nouveau sur un circuit qu'il juge dangereux. Sans se ménager pour autant, il préfère éviter de prendre des risques qu'il juge inutiles ce week-end.

"Je suis en mode protection. Il faut des sensations sur ce circuit et je sens que je ne peux pas attaquer beaucoup plus. Je ne pilote pas mal mais je perds trop à certains endroits. Je me sens mal à l'aise et inconstant. J'avais vérifié l'an dernier et j'ai vu quelques chutes cette année. Ici, les graviers sont douloureux, donc il faut faire attention."

Lire aussi :

"Je ne sauve pas des points", a néanmoins souligné Márquez. "Je donne 100% mais je ne peux pas en faire plus actuellement. Il faut le comprendre sur ce circuit mais je n'ai pas de frustration parce que ça colle à mes attentes."

Cette année, survivre, c'est vraiment de la survie : finir huitième, dixième ou encore plus loin.

On pourrait se dire que Márquez accepte de faire le dos rond parce qu'il a fait le plein de points lors des deux derniers week-ends, ce qui l'a totalement relancé dans la course au titre, mais ce n'est pas le cas : "Non parce que si je suis dans la lutte pour le championnat, c'est une pression. Je n'ai rien fait de différent."

"Les autres ont fait des erreurs, oui j'ai gagné des courses mais pour moi, c'était fini. Si quelque chose se passe, c'est bienvenu, mais c'est ma réalité. Il y aura des circuits où je pourrai bien gérer. Il y a eu des circuits où j'arrivais à bien survivre l'an dernier. Cette année, c'est vraiment de la survie : finir huitième, dixième ou encore plus loin."

Marc Márquez accepte d'être en retrait aux Pays-Bas.

Marc Márquez accepte d'être en retrait aux Pays-Bas.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tout porte donc à croire qu'il ne faudra pas compter sur Marc Márquez dans la lutte pour la victoire dimanche. L'Espagnol a déjà un plan en tête : "Ce sera avec le pneu medium à l'arrière, parce que le tendre est impossible. Ce sera comme aujourd'hui : je vais essayer de finir à cette septième ou huitième place. C'est tout."

Marc Márquez affiche cet objectif parce qu'il voit les Aprilia supérieures, ainsi que Pecco Bagnaia et Fabio Di Giannantonio dans le clan Ducati. Il estime qu'il faut accepter cette situation, avec l'espoir qu'elle soit ponctuelle.

"On connaît déjà les points forts d'Aprilia. On sait que sur un circuit comme aux Pays-Bas, avec des virages rapides, ils sont plus forts que nous. Mais il faut évaluer 22 courses. Ici, Aprilia est plus fort que nous. Mais Diggia et Pecco ont fait un travail incroyable parce qu'ils roulent très bien."

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