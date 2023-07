Martín a été opéré pour un syndrome des loges à la jambe

Il est fréquent de voir des pilotes MotoGP touchés par un arm-pump, phénomène également nommé syndrome des loges. En forçant sur les avant-bras, du sang vient parfois s'accumuler autour du muscle, qui s'atrophie. En plus des douleurs, le pilote perd en force, parfois au point d'avoir un bras tétanisé.

Pour y remédier, il est parfois nécessaire de pratiquer une intervention chirurgicale consistant à sectionner la loge dans laquelle est situé le muscle, ce qui libère le sang. Raúl Fernández a été touché par ce mal cette année, ce qui a nécessité une opération et l'a contraint au forfait au GP de France.

Après le GP d'Aragón 2021, Jorge Martín avait évoqué le même phénomène mais au niveau de la jambe gauche. Le Madrilène semble avoir composé avec la gêne depuis cette période mais a finalement été opéré ce lundi dans sa ville natale, par le Dr Ángel Villamor, au niveau du muscle tibial antériel. Le fascia a été ouvert pour une exérèse du kyste synovial dans les tendons extenseurs.

"Un passage au bloc pour résoudre un problème que j'avais depuis un moment sur la moto", a commenté le pilote sur Instagram, accompagnant son message de la traditionnelle photo post-opératoire. "Tout s'est bien passé ! Maintenant il va falloir récupérer pour être à 100% à Silverstone."

Jorge Martín n'est pas le seul à avoir été opéré cette semaine puisque Fabio Di Giannantonio a publié une photo après un "pit stop chirurgical", sans en préciser la cause ; à en croire le bandage sur son bras droit, une intervention pour un arm-pump semble plus que probable.

Deux autres pilotes sont passés entre les mains des chirurgiens ces derniers jours. Touché par une fracture du gros orteil du pied gauche après une chute en courant, Fabio Quartararo a aggravé la blessure en tombant pendant le GP des Pays-Bas, ce qui a nécessité une opération dès le lendemain de la course.

Álex Rins a de son côté dû patienter 12 jours pour une opération de son tibia et sa fibula de la jambe droite, fracturés pendant une chute en course sprint au Mugello. Une première intervention a été pratiquée le jour même en Italie pour placer un fixateur externe, mais il a fallu attendre que l'inflammation diminue pour effectuer la seconde en Espagne.

Joan Mir et Marc Márquez ont également manqué la course d'Assen, respectivement en raison d'une blessure à la main droite et de plusieurs fractures, principalement au niveau des côtes, après des chutes, en Italie pour le premier et en Allemagne pour le second. Aucune opération n'a été nécessaire. Miguel Oliveira et Enea Bastianini ont de leur côté disputé la course avec une épaule gauche encore endolorie, après des blessures en début de saison.

Pol Espargaró a quant a lui manqué toutes les courses cette année en raison d'une grosse chute pendant les essais du GP du Portugal. Touché par huit fractures, principalement aux vertèbres et à la mâchoire, il vise un retour au GP de Grande-Bretagne au sortir de la pause estivale.