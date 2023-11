Un vendredi "un peu difficile" mentalement pour Jorge Martín

Jorge Martín a facilement assuré sa place en Q2 ce vendredi à Sepang, et a passé une journée à bien des égards plus simple que son rival pour le titre, Pecco Bagnaia, puisqu'il a figuré en permanence parmi les leaders en signant le meilleur temps en EL1 et le deuxième en Essais. Le pilote Pramac est impressionné d'avoir réalisé de si bons chronos.

"L'objectif était d'entrer directement en Q2", a résumé Martín, interrogé par le site officiel du MotoGP. "On a eu quelques soucis de stratégie parce que j'ai pris un pneu [medium] dans la matinée, puis j'ai dû un peu la modifier parce que la pluie allait peut-être arriver. Finalement j'ai pu être rapide lors des deux tours. En termes de rythme, on est aussi super fort. C'est assez impressionnant de rouler sous la barre des 1'58 donc je suis content et j'espère que l'on pourra faire mieux."

"Je pense qu'on était un peu à la limite en termes de performances. On est déjà super rapides donc ce sera compliqué d'améliorer. On verra si on pourra y parvenir."

C'est surtout sur un tour que Martín perçoit des progrès possibles. "J'ai fait quelques erreurs dans le time attack donc je pense que j'en ai plus pour demain", a confié le Madrilène lors de sa rencontre avec les journalistes. "En termes de rythme, c'est compliqué, on doit juste travailler pour la fin de la course parce qu'on n'a pas couvert toute la distance. On verra demain matin."

"Aujourd'hui, même si j'avais été dixième ça aurait été acceptable", a ajouté Martín, surtout ravi d'avoir assuré l'essentiel : "Il fallait juste être dans le top 10 pour entrer en Q2."

La journée de Jorge Martín semble idyllique mais elle n'a pas été facile à gérer pour l'intéressé. Jeudi, il confiait avoir particulièrement ressenti la pression du titre pendant les quelques jours de repos auxquels il a eu droit après le GP de Thaïlande, et il a eu besoin d'un certain temps pour relancer la machine ce vendredi.

"Ce matin, je sentais que j'avais un certain blocage en roulant, dans les deux ou trois premiers tours. Après, en continuant à rouler, j'ai pris du plaisir, j'étais confiant. J'étais premier en fin de séance donc ça allait. Mais c'est sûr que les premiers tours étaient un peu difficiles."

Jorge Martín

Une autre source de stress potentielle est le risque de pluie, qui dépasse les 80% pour le sprint et les 70% pour la course principale selon les dernières prévisions. Les deux premières séances du week-end ont été épargnées par les averses mais Martín craignait leur arrivée, qui aurait mis fin à toute possibilité d'amélioration.

"Ces essais étaient un peu stressants à cause de ça parce qu'il fallait tout le temps être dans le top 10, on ne pouvait pas risquer de ne pas y être et d'avoir de gros soucis en n'y étant pas. Mais c'est comme ça. Si ça arrive en course, il y aura un gros, gros danger pour tout le monde, il faudra le maintenir sous contrôle. J'ai gagné la dernière course sous la pluie donc je suis confiant. Il faut garder les pieds sur terre et comprendre comment être plus rapide que Pecco."

Même s'il s'est imposé sous le déluge au Japon, Martín redoute la pluie ce week-end : "On ne sait jamais. Je me sens fort sur le sec, c'est très important. J'ai gagné la dernière fois sous la pluie donc je suis confiant pour que tout se passe bien mais il y a toujours beaucoup de risques donc je prie pour une séance et une course sur le sec demain. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'on est prêts."