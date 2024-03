Les KTM d'usine en Q2 : Miller bondit, Binder assure l'essentiel

Jack Miller a assuré le spectacle vendredi à Portimão, mais il a surtout retrouvé le premier plan après un GP du Qatar difficile. Auteur du quatrième temps en EL1, séance peu représentative en raison des conditions de piste délicates, il a fait encore mieux pendant les Essais, en prenant la deuxième place, après une chute sans gravité en début de séance. Le premier bilan est plus que satisfaisant pour l'Australien.

"C'était une bonne journée", a résumé Miller. "C'est toujours sympa de revenir à Portimão. Les conditions n'étaient pas celles que l'on attendait dans la matinée, avec de la pluie dans la nuit, c'était un peu sale en piste mais heureusement pour toutes les motos, ça s'est assez bien nettoyé et les chronos étaient assez rapides dans l'après-midi. La moto a bien fonctionné, ce qui a été le cas toute l'année. C'est sympa de le montrer ce week-end et d'avoir mes chances."

"J'attends [la journée de samedi] avec impatience, il y a quelques éléments que l'on peut encore essayer d'améliorer, avec le pneu dur et le tendre. C'est sympa d'entrer directement en Q2, la première mission du week-end est remplie. Je suis impatient de reprendre le travail [ce samedi]."

Miller juge la KTM particulièrement à l'aise dans les enchaînements de virages au début du tour, dans lesquels il peut "suivre la ligne blanche à l'intérieur, ce qui était assez dur sur la Ducati" qu'il pilotait jusqu'en 2022 : "C'est une piste qui convient à notre moto, mais le Qatar convenait aussi à notre moto, je ne me sentais pas mal, c'est juste que je n'ai pas pu assembler les choses."

Jack Miller et son chef mécanicien, Cristhian Pupulin Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le rendez-vous de Losail a été difficile pour Miller, avec une dégringolade dans le classement en course sprint puis une chute dans l'épreuve principale. Un bon résultat serait bienvenu à Portimão, où il estime avoir "évidemment" une chance de podium après ce qu'il a montré vendredi.

"Je pense ça toutes les semaines, sinon je ne viendrais pas ! Mais cela semble plus réaliste cette semaine. Je le sentais déjà après le test au Qatar. J'avais des sensations super merdiques après la course au Qatar ! [rires] C'est une autre histoire, mais on a un bon package et on a juste besoin que les planètes s'alignent un peu plus pour montrer que l'on peut faire un bon travail."

"J'ai travaillé très dur pendant l'intersaison, j'ai travaillé extrêmement dur au cours de la semaine entre le Qatar et ici, pour essayer d'épuiser toutes les options, de travailler sur moi physiquement, mentalement, sur la moto", a-t-il souligné. "C'était bien chargé, comme c'est toujours le cas."

Vendredi, Jack Miller s'est également illustré avec plusieurs sauts spectaculaires en profitant du tracé très vallonné de Portimão... mais il a fini par pousser le jeu un peu trop loin après un essai de départ à la fin de la première séance. "Le moteur touchait le sol donc il va falloir fermer Miller Airlines un petit moment !", s'est-il amusé, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Les gars étaient assez inquiets après le dernier. Mais je suis assez content de la façon dont elle vole. Ça fait de belles images !".

Binder en Q2 malgré une séance chaotique

Brad Binder a fait moins d'étincelles sur la seconde KTM officielle mais a aussi assuré sa place en Q2. Troisième dans la matinée, il a attendu le dernier moment pour prendre la cinquième place dans l'après-midi, après avoir vu deux tours annulés par des drapeaux jaunes. Le Sud-Africain a vécu une journée en dents de scie qui s'est finalement bien conclue.

"Au début, j'étais un peu rouillé, j'avais un peu de mal", a expliqué Binder. "Dans le deuxième relais, quand j'ai pris la piste, tout a commencé à être mieux. Cet après-midi, c'était un peu difficile. Ça a bien débuté, c'était difficile dans les deux derniers relais. J'ai eu deux drapeaux jaunes consécutifs dans le dernier relais, et le dernier tour était acceptable mais le pneu avait une dégradation infernale sur le côté droit. C'était quand même mon tour le plus rapide et je suis entré en Q2. C'est tout ce qui compte."

Binder estime que sa KTM fonctionne "beaucoup mieux" que l'an dernier sur ce circuit, mais a dû consacrer une grande partie de ses essais aux réglages de l'électronique, pour que le moteur réponde à ses besoins : "Je suis à l'aise. Tout fonctionne bien. C'est comme tous les vendredis, on a presque tout changé depuis la saison dernière dans l'électronique, il nous faut une journée pour prendre nos marques. On a encore du travail à faire pour que le niveau de puissance soit bon et pour améliorer le frein moteur à certains endroits. Quand on aura fait ça, ce sera beaucoup plus facile d'être constants, et j'espère que l'on pourra trouver cette dernière petite chose."