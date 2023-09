Mauvais départ, manque de grip : Miller encore en difficulté

Jack Miller n'a toujours pas réussi à relever la tête au Grand Prix d'Inde. Après plusieurs courses gâchées par de mauvais réglages, il a touché le fond à Misano en apparaissant très en retrait, évoquant un manque de confiance sur la KTM. Or, ce n'est pas véritablement à Buddh qu'il a pu la retrouver...

Si la course sprint s'est conclue sur une note encourageante, avec les trois points de la septième place, Miller n'en a inscrit que de deux de plus le lendemain, en se classant au 14e rang. Rien n'a tourné en faveur de l'Australien, sorti large du premier virage après avoir manqué son freinage, avant de souffrir d'un manque d'adhérence et de performances décevantes dans les virages.

"Le départ a été un peu dur et j'ai dû me battre pour remonter à la fin mais il me manquait de la vitesse, de l'adhérence, de la vitesse en courbe..." a listé Miller. "Je n'ai pas pu faire un seul tour dans les 1'45. C'était juste [un manque] d'adhérence. Dès le début, j'ai eu beaucoup de mouvements à l'avant, de mouvements à l'arrière. Il fallait vraiment ralentir la moto pour pouvoir tourner."

Le premier tour de Miller a conditionné sa course puisqu'il s'est retrouvé 20e et dernier en début d'épreuve, avant de réussir à gagner quelques places malgré un pneu avant dont la température a monté en flèche.

"J'étais vraiment proche de certains [pilotes] au premier virage, j'ai préféré passer à l'extérieur pour éviter des contacts. J'ai été un peu coincé et j'ai essayé de regagner beaucoup de places en une fois dans le premier tour, mais j'ai encore dû passer dans le dégagement. J'ai essayé de rester concentré mais avec mon rythme, j'avais beaucoup de mal à doubler."

Jack Miller a eu du mal à remonter dans le classement

"Je suis resté coincé quelques tours, la température du pneu avant a atteint des sommets. Quand j'ai facilement pu doubler, j'ai pu refroidir un peu le pneu avant, faire des tours acceptables, et revenir sur Pol [Espargaró] et les autres. Quand je suis revenu sur eux, c'était trop tard, le pneu surchauffait à nouveau et j'avais de nouveau du mal au freinage."

Miller compte sur des évolutions sur sa moto

Le pilote KTM a tâtonné tout au long du week-end. Après avoir pris une "mauvaise direction" dans ses réglages le vendredi, il a continué les expérimentations jusqu'au warm-up, sans succès : "On a encore essayé de nouveaux réglages pendant le warm-up, rien d'énorme, juste de petites choses sur la fourche. Je n'étais pas totalement satisfait."

"Pour la course principale, je suis revenu à ce que l'on avait au sprint, mais dans l'ensemble, le niveau d'adhérence semblait un peu plus faible. Dans les virages 8, 9, 10 et le 5 − dans presque tous les virages, en fait −, je n'arrivais pas à garder suffisamment de vitesse ou assez de confiance. C'est un peu ce qui a joué contre nous dans les dernières courses."

Miller compte sur KTM pour apporter des correctifs, avec la possible arrivée prochaine du châssis en carbone dont Dani Pedrosa disposait au GP de Saint-Marin et que les titulaires ont évalué au lendemain de cette course : "On a ces soucis d'adhérence et je pense que ce que l'on a testé à Misano peut apporter un progrès, on doit juste attendre de l'avoir. Les gars travaillent énormément et il y a d'autres choses que l'on peut faire, que l'équipe peut faire, que l'on peut faire ensemble pour améliorer les performances."

"La moto est bonne sur les freins", a-t-il rappelé, nourrissant des espoirs de progrès pour le GP du Japon de cette semaine : "Comme je l'ai dit, on a de petites choses à améliorer. Je pense qu'on verra certains changements à Motegi, de nouvelles pièces, d'anciennes pièces. Je suis impatient."