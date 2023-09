Márquez : Motegi "un week-end important" après la performance de Buddh

Sans sa chute, Marc Márquez estime qu'il aurait pu se battre pour le podium au Grand Prix d'Inde MotoGP, alors qu'il avait déjà décroché la médaille de bronze lors de la course sprint, samedi. Une fois n'est pas coutume, sa performance n'a pas été isolée dans le camp Honda, puisque Joan Mir, tombé pendant le sprint quand il occupait la quatrième place, a validé dimanche un top 5 inédit pour lui au guidon de la RC213V.

LIRE AUSSI - Márquez assume l'erreur qui lui a "coûté le podium"

Cette position avantageuse des pilotes officiels Honda pendant les courses s'est inscrite dans la continuité d'un week-end qui, d'emblée, avait permis aux motos japonaises de mieux figurer, Fabio Quartararo le démontrant lui aussi sur la Yamaha. Márquez lui-même mettait cela sur le compte du talent des pilotes, qui s'exprime selon lui plus facilement sur une nouvelle piste.

Alors que les Honda officielles sont restées dans le coup jusqu'au bout, le Catalan l'a expliqué par une autre raison encore : "Sans être exactement identique, c'est une piste très similaire à celle d'Austin. Il y a beaucoup de virages stop-and-go, des accélérations dans lesquelles il faut beaucoup redresser les motos sans qu'il soit nécessaire d'utiliser l'angle à l'accélération alors que c'est notre point faible et c'est là qu'on a le plus de mal − des virages comme à Montmeló, où on avait eu beaucoup de difficultés pendant le week-end. Mais sur cette piste stop-and-go, avec des virages en première, normalement notre moto fonctionne bien."

Sans avoir permis de rééditer la victoire décrochée par Álex Rins à Austin, ce week-end sort indéniablement du lot dans la saison morose de Honda, avec deux machines dans le top 10 vendredi puis qualifiées en deuxième ligne. Joan Mir, qui n'avait plus marqué de points depuis le Grand Prix d'ouverture (où il s'était classé 11e), a vu la performance générale de son équipe comme "un petit mystère". Tout au long du week-end, les deux Espagnols se sont entre autres étonnés de réussir à se montrer performants avec la carcasse de pneu arrière apportée à Buddh, une construction plus rigide que la normale qui ne leur convient habituellement pas.

Alors, si la nature du tracé a pu les aider, cela signifie-t-il que le circuit de Motegi, qui accueille le MotoGP le week-end prochain, pourrait à nouveau permettre aux Honda de mieux figurer ? "Ce sera intéressant de comprendre ce qu'il en sera à Motegi, en particulier car on aura la carcasse de pneu arrière standard. Normalement, cela aide un tout petit peu mon style de pilotage et les autres pilotes seront aussi plus rapides", a estimé Márquez.

"C'était vraiment bien d'être à nouveau aux avant-postes, d'être plus proche des premiers et d'imprimer un bon rythme, de bien piloter", s'est félicité l'octuple Champion du monde au micro du site officiel du MotoGP. "On verra si on peut continuer de la même façon au Japon", a-t-il ajouté, sans ignorer que le prochain week-end pourrait bien être marquant à d'autres égards.

"[Ce sera] un week-end important à Motegi, sous de nombreux aspects. Ce sera le circuit maison de Honda, la pression sera là. Les grands patrons vont venir alors on va essayer de faire de notre mieux", a-t-il souri en conclusion.

LIRE AUSSI - Quartararo "pas vraiment" rassuré par la Yamaha malgré son podium