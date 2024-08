Morbidelli veut rendre à VR46 la confiance placée en lui

Avec l'annonce de sa titularisation chez VR46 pour la saison prochaine, Franco Morbidelli a retrouvé le sourire. "C'est une très belle histoire", a réagi le pilote italien lorsqu'enfin, son transfert a été officialisé, il y a une dizaine de jours. Un transfert en forme de sauvetage après que le vice-Champion du monde 2020 a cumulé les pépins, avec une blessure au genou en 2021 puis un choc à la tête au début de cet année et, en parallèle, des difficultés devenues insolvables avec la Yamaha puis un passage chez Ducati grandement perturbé.

Pablo Nieto, team manager de sa future équipe, a souligné la volonté de VR46 de soutenir un pilote du groupe ayant à ce point joué de malchance ces dernières années, et plus encore ces derniers mois. "C'est très important pour nous. Nous poursuivons notre projet avec l'Academy et nous essayons de soutenir leurs pilotes. Nous accueillons enfin Franky, c'est la première fois que nous allons travailler ensemble", a rappelé l'Espagnol auprès du site officiel du MotoGP.

"Il est clair que cet hiver n'a pas été bon pour lui. Il a eu cet accident à Portimão et n'a pas fait les essais hivernaux, si bien qu'il a manqué quelque chose comme 300 km. Or, aujourd'hui, en MotoGP, si vous perdez les essais hivernaux, il est pratiquement impossible de faire quoi que ce soit. Il est donc très important de créer un très bon team autour de lui. L'atmosphère est très bonne au sein de l'équipe, il va continuer avec la même moto, ce qui est très important, et il continuera à travailler comme il le fait actuellement, donc je pense que nous pouvons faire de très bonnes choses."

Pour sa deuxième année au guidon d'une Ducati, Morbidelli conservera en effet le modèle de 2024 qu'il pilote actuellement. Il sera accompagné par Matteo Flamigni et l'ensemble du staff technique qui entoure aujourd'hui Marco Bezzecchi, en tant que coéquipier de Fabio Di Giannantonio qui bénéficiera, lui, de la GP25.

"Il restera sur la même moto, celle de 2024. Il est clair qu'il sera très important pour nous d'essayer de faire la différence dans les premières courses, et ensuite nous verrons quel sera l'écart entre la moto de 2024 et celle de 2025", a précisé Pablo Nieto.

S'il estime quant à lui qu'il lui sera compliqué d'afficher de nets progrès la saison prochaine en conservant une moto qui n'évoluera pas, Morbidelli n'en est pas moins soulagé de cette bouffée d'air frais que lui offre VR46. Lui qui fut de la première sélection de pilotes ayant constitué la VR46 Riders Academy montée par Valentino Rossi, puis le premier à rapporter un titre mondial à ce groupe, à passer en MotoGP et à gagner dans la catégorie reine, il n'avait encore jamais eu l'opportunité de courir sous les couleurs de cette équipe.

Franco Morbidelli courra chez VR46 sous la direction d'Uccio Salucci et Pablo Nieto. Photo de: Media VR46

Avec le sentiment de boucler la boucle, il savoure une étape qui, quoi qu'il arrive, comptera dans sa carrière comme dans sa vie d'homme, Valentino Rossi et son entourage ayant été d'un soutien indispensable lors des moments les plus durs qu'ait connus le Romain, orphelin de père et manquant de moyens à l'adolescence pour mettre sa carrière sur de bons rails.

"Si vous aviez dit ça au petit Franco de 6 ou 7 ans, il se serait clairement effondré en panique, c'est certain !", a-t-il souri après l'annonce de son transfert. Mais, plus que la pression que représente son arrivée dans l'équipe, c'est la symbolique qui le touche : "Je connais Vale depuis que je suis enfant. J'ai grandi et fait pratiquement toute ma carrière avec lui, en le suivant, en l'observant, en essayant d'apprendre de lui, en étant stupéfait par lui, par ce qu'il faisait, la manière dont il le fait, et je reste stupéfait par lui."

"Courir avec son équipe était l'une des choses que je souhaitais le plus, de même que pouvoir obtenir de bons résultats pour leur rendre un peu de ce qu'ils m'ont donné pendant pratiquement toute ma vie", a ajouté Morbidelli.

Interrogé sur ce que Rossi a pu lui dire, alors que le Docteur était présent au Red Bull Ring où s'est faite cette annonce, le pilote romain s'est montré moins loquace. "Il m'a dit de bien rouler", a-t-il seulement dévoilé. "J'essaye toujours de le faire, mais ça ne marche pas toujours."

Quant aux critiques des observateurs extérieurs prompts à juger qu'il ne mériterait pas sa place, il tente de les occulter. Pas évident à faire lorsqu'Aleix Espargaró dit publiquement qu'il devrait laisser sa place aux jeunes alors qu'il "ne montre rien" depuis plusieurs années. "Il est sympa, Aleix, très sympa ! Il s'est trompé de timing pour dire certaines choses", s'est contenté de répliquer la cible de ces propos, préférant se focaliser sur la voie tracée devant lui.

Avec Germán Garcia Casanova