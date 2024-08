Le MotoGP lancera sa saison 2025 lors d'une présentation commune à Bangkok

Bangkok pourrait voir toutes les équipes MotoGP se rassembler pour un événement unique au sein de la capitale thaïlandaise en ouverture de la saison 2025, dont le premier Grand Prix se tiendra à 400 km de là, à Buriram.

L'initiative a été discutée par les équipes en Aragón jeudi, lors d'une réunion à laquelle ont également participé leurs représentants via l'IRTA. Les équipes et les constructeurs préfèrent généralement organiser leurs propres présentations, néanmoins la Dorna s'efforce de centraliser leurs efforts sur un lancement unique.

La Dorna avait déjà envisagé la possibilité d'un événement similaire l'année dernière au Maroc. Cela ne s'est pas concrétisé à l'époque, mais le promoteur du MotoGP n'a jamais abandonné l'idée. Bien qu'il faille encore attendre quelques jours pour que cette présentation de Bangkok soit officialisée, tout semble établi pour qu'elle ait lieu le 9 ou le 10 février 2025, entre les deux tests de pré-saison qui se tiendront en Asie.

Le calendrier des tests de pré-saison s'affine

Motorsport.com a appris que tous les essais officiels de pré-saison se dérouleront entre la Malaisie et la Thaïlande l'année prochaine, après le premier test hivernal qui aura lieu à Valence le 19 novembre prochain. Sepang ouvrira le bal avec un Shakedown destiné aux rookies et aux équipes satellites entre fin janvier et début février. Celui-ci sera suivi par le premier test officiel réunissant l'ensemble des pilotes, prévu sur le circuit malaisien dans les jours suivants, les dates provisoires étant du 5 au 7 février.

Le circuit de Buriram accueillera les seconds essais de pré-saison du MotoGP. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le lancement en Thaïlande aura lieu le 9 ou le 10 février, après quoi les acteurs du MotoGP resteront dans le pays pour le dernier test de pré-saison, qui devrait se tenir les 13 et 14 février à Buriram. Les dates exactes de chacun de ces rendez-vous pourraient varier d'un jour ou deux en fonction de la logistique, le fret étant transporté par avion.

Les équipes auront ensuite deux semaines pour peaufiner leurs motos avant que le nouveau championnat ne débute véritablement à Buriram le 2 mars. Le calendrier complet de la saison 2025 devrait être dévoilé dans les prochains jours mais on en connaît pour le moment quelques étapes, comme le GP de France.

À noter que cet événement prévu à Bangkok fait suite à la célébration par le MotoGP de son 75e anniversaire avec des livrées rétro spéciales aperçues à Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne au début du mois. La saison prochaine, le championnat doit passer dans le portefeuille de Liberty Media, tout en gardant la Dorna comme promoteur.