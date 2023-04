Pour Oliveira, "l'affaire est close" avec Márquez

Charger le lecteur audio

De son Grand Prix maison, qui se courait en ouverture de la saison, Miguel Oliveira n'a vu que deux tours. Au troisième, il a été violemment percuté et envoyé au tapis par Marc Márquez dans une collision qui allait avoir bien des conséquences.

Physiques, d'abord, puisque les deux hommes ont été blessés. Márquez s'est principalement fracturé un os de la main droite, ce qui a requis une opération dans la foulée, et il n'a pas encore pu faire son retour à la compétition. Oliveira, quant à lui, a été touché à la jambe droite et il a dû manquer l'épreuve argentine le week-end suivant.

"La blessure, c'étaient quelques tendons qui étaient un petit peu endommagés, à la hanche", explique le pilote portugais. "Le problème, c'est que je ne pouvais pas déplier ma jambe et la placer sur la moto sans ressentir une grande douleur. Le voyage vers l'Argentine était très long, or j'ai eu très mal pendant trois jours et j'ai donc dû prendre la décision de me reposer, même si ça a été très dur. C'est dommage que les deux premières courses se soient enchaînées, sans quoi je pense que j'aurais pu courir le week-end suivant."

"Avec tout ce qui s'est passé le dimanche, je suis très reconnaissant de ne pas avoir de blessure grave", ajoute le pilote RNF, qui a pris cette semaine la direction d'Austin après avoir observé un peu de repos et qui a obtenu le feu vert des médecins pour faire son retour en piste dès ce vendredi.

Marc Márquez avait immédiatement reconnu sa faute après avoir heurté Miguel Oliveira au Grand Prix du Portugal

Entre-temps, cet accident a connu bien d'autres répercussions puisque Marc Márquez a été pénalisé d'un double long-lap, une sanction qu'il devait initialement purger en Argentine. Après le forfait du pilote Honda, les commissaires ont précisé leurs conclusions et fait en sorte que cette pénalité s'applique lors du prochain Grand Prix auquel il participerait, quel qu'il soit, une nuance loin d'être anodine et qui a poussé Honda à déposer un recours auprès de la Cour d'appel de la FIM. Celle-ci a décidé de surseoir l'application de la pénalité pour le moment, le temps que l'affaire puisse être étudiée et jugée.

Miguel Oliveira, qui avait immédiatement refusé d'accabler le #93, assure que de son côté, l'affaire est d'ores et déjà close depuis un bon moment. "Marc et moi avons tout clarifié le dimanche [au Portugal]. Il était venu me voir au centre médical, il m'avait expliqué ce qui s'était passé, il s'était excusé et l'affaire est close pour moi. Depuis, je n'ai pas vraiment fait attention [aux événements]. J'espère simplement qu'il reviendra bientôt courir, à Jerez, et qu'il se rétablira complètement pour être là."

Si le Portugais se montre très mesuré dans sa manière de réagir à cet accrochage, et ce depuis le premier instant, son équipe est, elle, montée au créneau pour appeler la FIM à faire preuve d'une plus grande sévérité face à des incidents comme celui-ci.