Petrucci et son manager ont rencontré KTM

Le marché des transferts MotoGP avance vite, comme si le coup d'envoi du championnat prévu dans un mois poussait les marques et les pilotes en quête de contrat à régler les questions d'avenir au plus tôt avant de se focaliser sur l'aspect purement sportif de cette saison si atypique. L'un des points névralgiques de cet échiquier 2021-2022 qui se constitue est la place qu'occupera Pol Espargaró. Motorsport.com révélait il y a deux semaines son transfert de KTM à Honda, une information que ni le pilote ni les deux marques concernées ne peuvent pour le moment confirmer. Seulement, les démarches entreprises par Mattighofen ne laissent guère de doute.

Mike Leitner indiquait ces derniers jours que KTM étudiait la candidature de pilotes actuellement en activité − comprendre par là que Dani Pedrosa n'est pas en lice pour reprendre la compétition à temps plein la saison prochaine. Parmi ces pilotes, ceux qui constituent cette année le line-up de l'équipe factory Ducati sont assurément des candidats à forte valeur ajoutée. La situation d'Andrea Dovizioso est à ce jour relativement floue, complexifiée par des négociations ardues, mais celle de Danilo Petrucci est beaucoup plus limpide : le pilote italien veut rester en MotoGP et il est logiquement candidat aux guidons factory restants, à savoir ceux de KTM et potentiellement d'Aprilia.

Une étape a été franchie hier lorsque Petrucci et son manager se sont rendus à Mattighofen afin d'y rencontrer la direction de l'équipe, représentée par Pit Beirer et Mike Leitner. Au programme, de longues heures de discussion pour apprendre à se connaître et étudier les possibilités communes, et une visite du département compétition pour présenter au pilote les entrailles du programme MotoGP tout en lui rappelant la vaste implication de la marque dans d'autres championnats.

"Rien que l'accueil qu'ils nous ont réservé a valu le prix de la journée", a commenté le manager, Alberto Vergani, à La Gazzetta dello Sport. "Cela a été une rencontre très positive. Nous avons commencé à parler aux alentours de midi et jusqu'à 19h. Durant ces sept heures, il s'en est dit, des choses. Nous avons visité le département course à Munderfing et le premier adjectif qui me vient est : impressionnant. KTM est une entreprise incroyable, ils vendent 300'000 motos. […] Quand il a vu la moto de rallye, Danilo n'a pas résisté et il a demandé s'il pouvait s'asseoir dessus. Le Dakar est son rêve."

"Quelques heures ont suffi pour qu'il se sente très apprécié", souligne le manager. "Ils ont beaucoup apprécié Danilo, qu'ils considèrent être un travailleur sérieux, quelqu'un qui a l'esprit d'équipe et qui sait gagner."

Une rencontre positive, donc, qui concrétise le rapprochement, mais qui n'est pas synonyme de mariage pour le moment. "Beirer et Leitner doivent à présent en rapporter à Stefan Pierer, qui était absent, mais il semble que nous soyons en bonne position", souligne le manager de Danilo Petrucci. "En tout cas, il n'y a pas d'urgence, ni de leur part, car ils doivent démêler la question Espargaró, ni de notre part. Mais ils voulaient nous connaître et je dirais que nous sommes partis du bon pied."

"Démêler la question Espargaró" signifiera officialiser ou non un départ qui paraît désormais inéluctable en dépit du souhait premier de KTM. S'exprimant hier sur le site officiel du MotoGP, Pol Espargaró a expliqué son souhait de disposer d'une moto capable de gagner, alors qu'il sent la pression des années qui passent, tout en soulignant à quel point il était attaché au constructeur autrichien, dont il a soutenu le programme depuis la première saison de la RC16.