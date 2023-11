Les pilotes Ducati pas surpris de voir Márquez déjà à l'aise

Marc Márquez n'avait piloté que des Honda depuis ses débuts en MotoGP en 2013, mais il n'a visiblement pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à la Ducati. L'intéressé ne peut pas encore s'exprimer sur le sujet, restant sous contrat avec Honda jusqu'à la fin de l'année, néanmoins les différents membres de Ducati ont confirmé ce qui s'était vite constaté en piste : Márquez a "beaucoup aimé" sa découverte de la Desmosedici, qui a dominé les deux dernières saisons.

Mardi à Valence, le sextuple Champion du MotoGP s'est invité dans le trio de tête dès son premier relais et a conclu la journée au quatrième rang, à 0"171 du leader Maverick Viñales. Cette prestation ne surprend absolument pas les pilotes Ducati. "Après la signature du contrat de Marc, je vous avais dit qu'il serait en tête au premier test", a rappelé Pecco Bagnaia. "J'en étais proche, très proche ! Je pense qu'il peut être très heureux et satisfait de notre moto. Ça semblait plus doux que la saison dernière."

"Je pense qu'il peut être très content de la moto", a ajouté le double Champion du monde MotoGP sur le site du championnat. "On fait un travail fantastique sur cette moto toute la saison et il peut en profiter."

Pour l'autre prétendant au titre cette année, Jorge Martín, la performance de Marc Márquez n'a rien de surprenant. "C'est ce que l'on attendait tous", a rappelé le pilote Pramac. "Je ne suis pas surpris. C'est sûr qu'il sera très rapide."

Et Martín ne compte pas laisser passer sa chance d'étudier les données de l'octuple Champion du monde. "C'est un défi et une motivation de pouvoir me battre contre l'un des meilleurs pilotes de l'Histoire", a-t-il souligné auprès de DAZN. "J'ai déjà appris certaines choses et j'espère en apprendre davantage, j'étais impatient de voir ses données."

Marco Bezzecchi a pu observer Marc Márquez à Valence

Même son de cloche du côté de Marco Bezzecchi. "On s'attendait à ce qu'il soit rapide, tout le monde s'y attendait donc je n'ai pas été surpris", a confié le troisième du championnat 2023, qui s'est accroché avec l'Espagnol lors du dernier Grand Prix. "C'était très bon. Je l'ai vu plusieurs fois en piste et il pilotait déjà très bien. On sait que c'est Marc Márquez, on n'a pas besoin d'explication !"

Bastianini impressionné par les données de Márquez

Si les pilotes Ducati ne sont pas surpris de la capacité d'adaptation de Márquez, cela ne les empêche par d'être impressionnés par son pilotage. Enea Bastianini a déjà été épaté par ce que Márquez pouvait faire au virage 8, une courbe rapide sur la gauche, et il est curieux de se plonger dans ses données, la norme au sein du constructeur.

"J'ai regardé les données avant de venir vous voir, pour voir le style de Marc, et il a été très bon dès le début", a constaté le vainqueur du GP de Malaisie. "Il a très vite été rapide, la Ducati est une bonne moto pour ça, quand on la découvre. Après, j'ai aussi vu son time attack et il était très bon. Il est probablement le pilote Ducati le plus rapide au virage 8, il est très impressionnant dans ce virage. Pour le reste, c'est normal."

"Je suis curieux de voir ce que ça donnera la saison prochaine parce que si c'est déjà compliqué, après ça le sera encore plus pour tout le monde !" a résumé Bastianini.

Mais alors que Márquez avait l'habitude de faire la loi chez Honda, Bastianini prévient qu'il fera face à une rude concurrence avec les sept autres Ducati la saison prochaine : "C'est Marc, il est fantastique, il a un pilotage incroyable. Mais ce ne sera pas facile pour lui non plus parce que tous les pilotes Ducati sont rapides. Ce sera compliqué la saison prochaine !"

Du côté de la concurrence, on s'attendait également à voir Márquez performant, à commencer par Fabio Quartararo, qui a souri quand il a vu l'Espagnol réaliser son premier tour sous la barre des 1'30. "Parce que c'est ce à quoi je m'attendais, qu'il soit d'emblée [dans le coup]", a précisé le Français. "J'avais dit qu'il aurait fait 1'29"4 dès le premier jour et c'est ce qu'il a fait, donc j'ai été plutôt bon dans mes prédictions !"

Dans le clan KTM, Dani Pedrosa, auprès de qui Márquez a pris conseil avant de décider de quitter Honda, s'attend à ce qu'il redevienne un adversaire redoutable. "Il va vous donner du fil à retordre !" a confié l'ancien coéquipier du #93. "La première chose qu'on ait vu, c'est son sourire après son premier relais… Ça n'est pas une bonne nouvelle pour ses adversaires, c'est certain ! [rires]"

Chez Honda, délaissé par Márquez au soir du GP de Valence, ce n'était "pas une surprise du tout" de le voir briller d'entrée. "À quoi les gens s’attendaient-ils ?" a questionné Alberto Puig, le team manager de l'équipe Honda officielle. "C’était assez évident. Nous, nous connaissons le pilote et on peut voir le potentiel de l’autre moto, donc zéro surprise."

Avec Léna Buffa