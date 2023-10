Espargaró comprend que KTM ait voulu une 5e moto et ne l'ait pas obtenue

Il sera, quoi qu'il arrive, le grand perdant de cette saison. Dans un mois et demi, Pol Espargaró quittera son poste de titulaire, alors même qu'il avait entamé l'année avec un contrat de deux ans en poche. Son grave accident dès le premier Grand Prix l'a fortement desservi en l'éloignant des pistes pendant près de la moitié du championnat et en le laissant aux prises avec des séquelles longues à gommer, mais c'est plus largement le contexte général qui a fini par écarter l'Espagnol.

Peu avant l'été, lorsque KTM a vu son jeune pilote espoir, Pedro Acosta, affirmer sa volonté légitime de monter en MotoGP dès la saison prochaine, comme le permettait leur accord, la direction de Mattighofen a cru pouvoir trouver une solution pour s'en sortir. Brad Binder et Jack Miller possédaient l'assurance de leur contrat, de même qu'Espargaró, et Augusto Fernández ne méritait décemment pas de ne pas être renouvelé, ce qui a été fait à l'entrée dans l'été. Problème, cela faisait donc un total de cinq pilotes alors que les KTM sont actuellement au nombre de quatre sur la grille.

Ce qui s'est joué en coulisses s'est alors révélé déterminant, car la Dorna n'a pas voulu répondre favorablement à la requête de KTM de disposer d'une place supplémentaire. Dans l'absolu, celle-ci existe puisque Suzuki a quitté le championnat quatre ans avant la fin de l'engagement qui avait été passé avec le promoteur, laissant ses deux places vacantes. La société espagnole a cependant refusé de modifier ses plans, ces places étant destinées à des motos officielles et non à une équipe satellite. Suzuki ayant quitté le navire, il faudra qu'un nouveau constructeur rejoigne le MotoGP pour que la grille grossisse à nouveau.

Malgré l'insistance de KTM, la Dorna est restée ferme sur sa position, estimant qu'il ne serait pas juste d'accepter la présence d'un plus grand nombre de RC16 maintenant qu'il s'agit d'une machine apte à jouer les premiers rôles. "Les équipes privées ont une valeur qu'elles perdraient si nous donnions une moto à tous ceux qui le demandent", avait estimé Carmelo Ezpeleta dans le courant de l'été.

S'agissant de l'unique option dont disposait KTM pour conserver ses cinq pilotes, il a donc fallu en arriver à un choix douloureux et c'est Pol Espargaró qui s'est trouvé lésé. Le lot de consolation que la Dorna a accepté de discuter servira directement l'Espagnol, puisque le nombre de wild-cards autorisés par saison devrait augmenter et qu'il pourra donc disputer plusieurs Grands Prix la saison prochaine en plus des essais privés qu'il mènera.

Poli, Espargaró en a pris acte et il n'a pas publiquement contesté les choix de Mattighofen. Mais après avoir témoigné d'une évidente déception à l'annonce de cette "décision commune" prise entre le constructeur et lui, il a souligné le caractère injuste qu'a pris l'ensemble de cette situation à ses yeux.

"Je comprends que le groupe Pierer Mobility aurait voulu avoir plus de motos sur la grille, mais ça n'est pas si simple. On ne peut pas s'attendre à obtenir tout ce qu'on veut. Il y a un processus qu'il faut suivre", a expliqué le pilote espagnol en Indonésie.

Le MotoGP compte aujourd'hui 11 équipes : sur les 22 pilotes, huit sont au guidon d'une Ducati.

"Si vous me demandez mon avis personnel, il est clair que le groupe Pierer Mobility mérite d'avoir plus de motos dans la catégorie ; pas parce que je le dis, mais parce qu'il y a un autre constructeur qui a huit motos sur la piste", a-t-il souligné, faisant référence à Ducati, par ailleurs déjà sacré chez les constructeurs après avoir remporté 23 victoires en 30 courses à ce stade du championnat et avoir empoché des points pour ce classement grâce à cinq de ses huit pilotes.

"C'est le meilleur constructeur du moment et je pense que c'est dû à ces huit motos en piste. Ça n'est pas juste, pour les autres constructeurs et pour les autres pilotes, car le championnat changerait beaucoup si certains de ces pilotes Ducati étaient sur une autre moto. Donc par rapport à ça, je pense que cela serait juste si le groupe Pierer Mobility avait un autre guidon, mais du point de vue du championnat, ne pas permettre à un autre constructeur d'être dans la position dans laquelle se trouve actuellement Ducati, puisqu'ils ont un avantage, je crois aussi que c'est juste."

Un groupe Ducati toujours aux avant-postes

La saison prochaine, l'escadron se renforcera encore puisque, tout en conservant ses huit machines, la marque verra le plus grand champion actuel prendre l'un des guidons, un Marc Márquez animé d'une forte volonté de retrouver les sommets. Estimant clairement que les pilotes Ducati ont un avantage et qu'ils ne seraient pas forcément aussi bien classés s'ils disposaient d'une autre moto, Pol Espargaró s'interroge, comme beaucoup d'autres, quant à la menace que représentera le #93 sur sa Desmosedici, et ce même s'il s'agira du modèle de 2023.

"Je n'en ai aucune idée. C'est un point d'interrogation. D'abord, il faut le voir [sur la Ducati]. C'est une moto complètement différente", a prévenu l'Espagnol. "Ça n'est pas de la magie, on n'obtient pas immédiatement des résultats en montant sur une autre moto, c'est certain. Il y a une adaptation et tout ça. Mais on l'a vu par le passé, avec Johann [Zarco] par exemple : j'ai été avec lui chez KTM, j'étais plus rapide que lui, et quand il est passé à la Ducati, il est devenu super rapide. Exactement comme pour Álex Márquez. Alors je sais quel est leur niveau et je sais ce qu'ils font maintenant sur une Ducati."

"Je ne dis pas que c'est facile quand on est sur une Ducati et que, boom, on est là, mais la plupart du temps les huit Ducati sont toutes en Q2 normalement. Ça arrive à tous les pilotes d'avoir de mauvais moments, de mauvaises journées, mais eux ne semblent pas en avoir et ça veut dire qu'ils sont tout le temps au top, que la moto est toujours performante. C'est la seule raison pour laquelle, la plupart du temps ils sont tous au top."