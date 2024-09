Les habitudes perdues ont coûté cher à Pol Espargaró à Misano

Pol Espargaró a vécu très différemment chacune de ses trois apparitions en wild-card cette année. Au Mugello, le pilote d'essais de KTM déplorait de ne pas avoir pu faire de tests au préalable et d'être à nouveau plongé dans le bain de la compétition sur un circuit très rapide six mois après sa retraite de titulaire. Au Red Bull Ring, il était à l'inverse très préparé, ayant bouclé 350 tours lors de tests avec la moto expérimentale qu'il venait tester en conditions de course, mais reconnaissait être troublé par la pression que subit un pilote pendant un week-end de course.

Le GP de Saint-Marin a confirmé cette impression. Espargaró pensait ne plus disputer de course cette année mais a finalement été appelé par KTM pour rouler à Misano, afin de préparer le test lors duquel les titulaires ont pu essayer les évolutions sur lesquelles il travaillait depuis plusieurs semaines. L'Espagnol a regretté de ne pas avoir bien pu préparer cette course, puisque c'est Dani Pedrosa qui était en piste alors du test organisé sur ce circuit juste après le GP d'Autriche.

"Cela fait longtemps que je n'ai pas roulé à Misano, c'était il y a quelques mois", a expliqué Espargaró. "J'aurais aimé être là quand Yamaha, Honda et Dani ont roulé mais ce n'était pas possible. C'est comme ça, j'essaie de faire de mon mieux."

Espargaró a reconnu que ce manque de préparation lui posait des difficultés, même s'il a apprécié son bref retour à la compétition : "Je me sentais beaucoup plus prêt en Autriche. Ce qui est dommage, c'est qu'en Autriche, on a conclu le vendredi dans une très mauvaise situation avec nos problèmes techniques, ce qui nous a mis dans une très mauvaise position pour la deuxième et la troisième journées. Cette fois, je ne m'attendais pas à faire la course, je ne m'attendais pas à être ici mais j'ai vraiment pris du plaisir."

"J'ai essayé d'être performant mais wahou, ce circuit est dur physiquement. Sur le plan physique, je n'étais pas au même rythme que les autres et j'ai eu un peu de mal dans la course longue. Dans le sprint, ça allait mais dans la longue, j'ai eu eu du mal au milieu. En tout cas, la course était difficile, le principal objectif était de la finir avec toutes les données et c'est ce que ce que l'on a fait, et l'objectif a été rempli."

Pol Espargaró Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Dès l'entame du week-end, Espargaró a constaté son manque de rythme face aux titulaires, surtout dans des phases clés. Alors qu'il avait montré un bon potentiel en étant bien placé toute la journée, il a finalement conclu les Essais en 13e position, ce qui l'a privé de la qualification directe en Q2.

"Je n'ai pas l'habitude de prendre un tendre pour faire des time attacks dans les tests", reconnaissait Espargaró après la première journée en piste. "J'ai aussi manqué des opportunités de le faire. J'ai surpiloté avec le premier pneu, je n'ai pas fait preuve de mon meilleur pilotage. Avec le deuxième pneu, je suis arrivé très vite au dernier virage, j'ai fait une erreur incroyable et j'ai failli tomber mais malgré ça, j'ai fini le tour."

"Le chrono idéal était de 1'31"1, ce qui m'aurait placé huitième, donc en Q2, mais j'ai fait une erreur. Dans le MotoGP actuel, on ne peut pas faire d'erreurs, on doit être parfait et je ne l'ai pas été."

Ces difficultés sur un tour se sont confirmées en qualifications, avec une chute et la 15e place sur la grille : "Le truc, c'est qu'on avait une bonne vitesse mais je suis tombé en qualifications. On a un problème quand on a un avant usé et qu'on passe sur le deuxième pneu arrière. Je suis tombé en Autriche, je suis tombé [samedi] et j'ai failli tomber [vendredi], c'est pour ça que je ne suis pas entré en Q2. Cela nous a placés dans une situation très difficile, en partant très loin sur la grille."

Pol Espargaró Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Espargaro n'a pris que la 14e place lors du sprint, après avoir été enfermé derrière Johann Zarco. Déplorant une "mauvaise journée", il a reconnu son incapacité à prendre l'avantage sur le Français : "En tout cas, le départ n'a pas été mauvais. Le seul problème est que je n'ai pas désengagé le device en abordant le virage 4 mais avant, au virage 3, j'ai eu un contact avec Maverick [Viñales], donc j'ai perdu quelques places, dont une au profit de Johann et ma course était finie. J'étais derrière Johann, à rouler 1"5 moins vite."

"Je ne pouvais pas le doubler. Même si je voulais le doubler au freinage, il faut être honnête : il freine très bien et il a vraiment bien défendu la position. Mais on roulait très lentement, à 1"5 ou 2"0 de ce qu'il aurait fallu. On a fini à plus de 20 secondes et avec des pneus usés dans la matinée, j'étais sixième, quelque chose comme ça. J'avais un bon rythme mais je n'ai pas été suffisamment créatif pour le doubler et je l'ai payé derrière Johann en course."

La "journée très délicate" vécue dimanche, avec une averse pendant la course, a encore compliqué la tâche d'Espargaro, surtout présent pour évaluer des nouveautés. Il a néanmoins pu prendre la dixième place, avec le sentiment du devoir accompli : "Ce n'était pas facile de rester sur la moto à certains moments de la course. J'ai essayé."

"C'est sûr que les conditions n'étaient pas idéales pour un pilote d'essais, pour évaluer tout ce qu'il fallait, mais malgré ça, on a fini la course dans le top 10, même si ça ne montre pas grand-chose puisque le rythme n'était pas significatif en raison des conditions. On a vu l'arrivée, on a essayé différentes choses par rapport [à samedi], ça a fonctionné différemment. On s'y attendait pour certaines choses, pas pour d'autres."