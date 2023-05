Poncharal anticipe un calendrier MotoGP "moins intense" en 2024

Le MotoGP vit une saison singulière à bien des égards. À l'arrivée du format sprint, qui double le nombre de courses par week-end et établit de nouvelles références en termes de points en jeu (740 sur l'ensemble des 20 manches), s'ajoute le fait que le calendrier devait comporter un nombre record de 21 Grands Prix avant la suppression du Kazakhstan.

Le complexe agencement de tous ces déplacements a donné lieu à un agenda déséquilibré avec trois double-headers et trois triple-headers (deux ou trois manches s'enchaînant sans pause), et une fin de saison qui imposera huit Grands Prix en dix semaines, dont sept déplacements outre-mer. En revanche, le championnat observe actuellement une pause d'un mois et elle sera de cinq semaines pour la trêve estivale, justement du fait de l'annulation de l'épreuve kazakhe.

"Il est certain que le calendrier de cette année n'est pas idéal", concède Hervé Poncharal à Crash.net. "La fin du championnat, surtout, va être dingue ! Tout le monde sera très fatigué." Mais le patron du team Tech3 et de l'IRTA est confiant pour la saison prochaine : "Je crois que ce sera mieux et moins intense en 2024."

"Nous écouterons les pilotes, qui sont nos héros, et à la fin de l'année nous allons discuter du format du week-end de course", ajoute le responsable français. "Est-il bon ? Est-il mauvais ? Pouvons-nous faire mieux ? [Nous allons écouter] ce qu'est l'opinion de tout le monde : promoteurs, pilotes, constructeurs, équipes… Carmelo [Ezpeleta] est toujours enclin à discuter."

Le sprint doit être au programme de tous les Grands Prix

Hervé Poncharal précise néanmoins qu'il n'est pas envisagé de n'organiser les courses sprint que sur certains Grands Prix, comme le fait la Formule 1. Créée dans le but d'attirer plus de spectateurs sur les circuits le samedi et ne pas limiter l'affluence à la journée du dimanche, cette nouvelle course doit, selon les instances dirigeantes, faire partie du programme de tous les Grands Prix pour ne défavoriser aucun circuit.

"Le principe, et je suis d'accord avec ça, c'est que chaque Grand Prix est aussi important que tous les autres. On a [partout] le même format et le même nombre de points [en jeu]. Tous les Grands Prix sont au même niveau", souligne Hervé Poncharal.

Après les cinq premiers Grands Prix de la saison, le MotoGP a communiqué sur des chiffres record. En termes d'affluence sur les circuits, le championnat annonce une hausse de 40% de la fréquentation durant ce premier quart du championnat. Une nouvelle référence a par ailleurs été établie au Mans avec 278 805 spectateurs sur l'ensemble du week-end, soit 30 000 de plus que le précédent record qui datait de Brno en 2015. Côté télévisions, la hausse des audiences annoncée est de 27% pour les week-ends et de 51% en moyenne le samedi, "avec une croissance notable sur beaucoup des plus grands marchés MotoGP", a fait savoir le promoteur.

