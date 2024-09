Pramac croit plus que jamais au titre de Martín

Il y a un an, Jorge Martín se battait pour le titre MotoGP pour la première fois de sa carrière. Il affrontait Pecco Bagnaia, champion en titre, et profitait tout autant de sa propre montée en puissance que de la chute qui avait déstabilisé l'Italien à Barcelone pour se montrer de plus en plus menaçant au fil des courses.

Avant les six derniers Grands Prix de la saison, c'est-à-dire en quittant le Japon, le pilote Pramac était revenu à trois points de son rival, qui menait le classement général. Sa situation était donc moins favorable que ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'à ce même stade, il compte à présent 24 points d'avance sur ce même Bagnaia. Seulement, en 2023, les épreuves suivantes avaient en majorité tourné à l'avantage de l'Italien, à la seule exception de la Thaïlande.

Questionné par le site officiel du MotoGP sur les enseignements que Jorge Martín et l'équipe Pramac pouvaient avoir tirés de la tournée outre-mer de l'an dernier, Gino Borsoi, team manager, s'est montré confiant, en prenant une vision d'ensemble sur cette saison, que son pilote a tenté d'aborder avec plus de maturité et de self-control : "De mon point de vue, nous sommes beaucoup plus forts que l'année dernière, et nous l'avons été en particulier depuis le début. L'année dernière, nous étions plus forts à la fin, mais nous avons cette fois démarré en étant plus forts et nous le sommes toujours."

"Vingt-quatre points, c'est bon à avoir mais ça n'est toujours pas suffisant. Si vous vous souvenez, l'année dernière, nous étions à 50 points ici, à Misano, avant les courses outre-mer et nous avions réussi à combler notre retard, alors c'est bon à avoir mais ça ne suffit pas encore. Bagnaia est toujours là, nous le connaissons très bien ; Bastianini a montré une vitesse incroyable aujourd'hui et lors des dernières courses ; Márquez n'est pas très loin... C'est difficile à dire mais il est certain que nous sommes là et que nous sommes beaucoup plus forts que l'année dernière."

Jorge Martín a gagné cinq sprints et deux Grands Prix cette saison. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Outre un niveau de performance comparable chez les deux hommes et le facteur chance qui peut venir troubler le duel, il faudra trouver ce petit truc en plus pour l'emporter, cette faculté à se transcender dans une situation de forte pression. Bagnaia a pour lui d'être par deux fois sorti vainqueur d'une telle situation, là où Martín s'est incliné l'an dernier, toutefois son team manager croit dans la valeur de cette première expérience.

"Ce qu'il y a de bien, c'est que Jorge aime beaucoup les courses outre-mer. L'année dernière, nous avions fait un travail incroyable, nous avons réussi à combler notre retard sur Pecco. Nous avons à présent un meilleur équilibre sur la moto, nous avons beaucoup appris depuis le début. Le pilote sait ce dont il a besoin dès le début du week-end et nous sommes beaucoup plus réguliers. Nous avons aussi appris du passé, de nos erreurs, et nous sommes beaucoup plus concentrés et plus forts."

"Cela va être une grosse mission pour nous de nous battre à nouveau contre l'équipe d'usine", reconnaît le team manager de Pramac Racing, "mais nous sommes encore là, pour la deuxième fois, et nous avons tous les moyens pour nous battre contre l'usine. Actuellement, je suis assez confiant quant au fait que nous pourrons en arriver, je l'espère, jusqu'à la dernière course."

Le championnat des pilotes pourrait bien être le seul à la portée de Pramac. Car si la formation de Paolo Campinoti avait réussi l'exploit l'an dernier de remporter le titre des équipes, elle occupe cette fois le deuxième rang de ce classement, devancée de 156 points par le team d'usine, qui arrive à beaucoup plus compter sur son second pilote. Au classement des constructeurs, le titre est d'ores et déjà acquis par Ducati, et c'est Bagnaia qui y a le plus contribué, largement même puisqu'il a rapporté 223 points contre 110 points venus de Martín, 89 de Marc Márquez et 78 de Bastianini.