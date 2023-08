Quartararo doute de l'apport de Crutchlow en wild-card

Après une première moitié de saison très difficile, Yamaha estime manquer de données pour améliorer sa moto. Le constructeur est privé d'équipe satellite et espère convaincre VR46 de rejoindre ses rangs en 2025, mais peut compter sur les tests menés par Cal Crutchlow.

Yamaha n'a pas eu l'habitude d'engager des pilotes en wild-card ces dernières années mais l'Anglais sera au départ à Motegi cette année, une volonté de Maio Meregalli. Le team manager de l'équipe milite pour voir Crutchlow au départ d'autres épreuves, jugeant sa contribution pendant des week-ends de course "importante."

Fabio Quartararo se montre plus prudent, doutant que des apparitions ponctuelles du pilote d'essais sur des Grands Prix puissent réellement aider Yamaha à progresser. "Bien... C'est juste une wild-card", a résumé le Français. "Je ne pense pas que ça sera un grand tournant pour nous. Cal fait quelques tests mais je ne pense pas qu'un GP peut être un tournant."

"J'espère que [Meregalli] a raison et que ce sera un tournant. Le test après Misano sera le moment où l'on verra s'il y a un tournant ou pas, avant la wild-card de Cal."

Cal Crutchlow et la Yamaha qu'il pilotera à Motegi

Fabio Quartararo a mis la pression sur Yamaha en réclamant des nouveautés majeures pour ce fameux test de Misano, où les équipes essaieront des motos très proches de celles qu'elles utiliseront la saison prochaine. Le Champion 2021 n'a plus connu le succès depuis plus d'un an et n'a décroché que trois podiums sur cette période, dont un seul cette année, mais tente de rester mobilisé.

"La première partie de la saison n'était absolument pas celle que j'attendais, mais il faut regarder devant. [...] On sent et on sait qu'on n'est pas prêts à jouer le podium actuellement. On doit tout bien faire pour décrocher de bons résultats. On doit faire de notre mieux. La première partie de la saison a été très frustrante."

"J'ai été Champion en 2021, on a encore eu une bonne saison l'an dernier et on n'a eu qu'un podium dans la première partie de la saison donc c'est frustrant, naturellement. La mentalité pour la deuxième partie de la saison est de donner 100%, de finir à la meilleure position possible et je serai content de ça."