Le week-end galère de Raúl Fernández, d'un manque de sensations à l'abandon

Trois semaines après sa victoire en Grande-Bretagne, Raúl Fernández a vécu un week-end beaucoup plus difficile au GP d'Aragón. Dès les essais de vendredi, l'Espagnol reconnaissait qu'il n'était "pas très à l'aise" sur son Aprilia, en raison du manque d'adhérence offert par la piste, qui l'empêchait de piloter comme il le voulait.

"J'ai l'impression de rouler sur de la glace", résumait-il, dans des propos qui faisaient écho à ceux de Fabio di Giannantonio après sa chute du sprint, ou encore aux déclarations tenues par Jorge Martín tout au long du week-end.

Le pilote de l'équipe Aprilia officielle n'a jamais trouvé de solution à Alcañiz. Fernández, lui, a fini par faire des progrès, mais trop tardivement. Samedi, il a pris la quatrième place en qualifications mais restait en difficulté. Lors du sprint, il a été doublé par Pedro Acosta, Jorge Martín et Diogo Moreira dans les premiers tours, puis Fermín Aldeguer en fin d'épreuve, et a dû se contenter de la huitième place.

"Je ne me sens pas bien sur la moto", reconnaissait Fernández après cette deuxième journée. "Je pense que j'ai les mêmes problèmes qu'hier. L'équipe m'a fait tester quelque chose mais je ne pense pas vraiment avoir trouvé quoi que ce soit. Ça peut arriver."

"On a utilisé le medium, d'abord parce qu'on pensait ne pas pouvoir faire plus de sept tours avec le tendre. On a choisi le medium pour ça et aussi pour avoir plus d'informations pour [la course]. En tout cas, je ne suis pas vraiment frustré parce que j'ai fait de mon mieux."

Raúl Fernández manquait de sensations avec l'arrière en début de week-end. Photo de: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

"J'espère que vous avez apprécié le début de la course parce que j'ai essayé de faire des dépassements, et aussi de voir si le medium pouvait en avoir un peu plus que le tendre dans la deuxième moitié. Mais je ne suis toujours pas vraiment à l'aise sur la moto. Je me sens tout le temps à la limite avec l'arrière. Dans ces situations, il faut apprendre, il faut identifier ce qui est le maximum."

Fernández était au contact de Moreira dans les derniers tours du sprint, mais il n'a pas voulu prendre les risques nécessaires pour le doubler : "C'était difficile pour moi parce que je ne pouvais pas profiter du pneu arrière, donc je ne pouvais pas freiner très tard, et ça veut dire que je ne pouvais pas doubler. Quand j'ai compris qu'il fallait pendre plus de risques pour un point de plus, j'ai préféré survivre jusqu'à la fin du sprint, pour prendre des informations et avoir plus de données."

"Si j'avais fait une erreur, j'aurais peut-être reçu un long-lap pour [la course principale] et je pense que ce n'est pas bien quand c'est juste pour un point. Je me sens mal mais je n'en avais pas plus et le risque était très élevé par rapport au bénéfice possible."

Des progrès... mais un abandon

La dernière journée a bien débuté pour Raúl Fernández, avec des réglages prometteurs testés lors du warm-up et un début de course encourageant. Seulement, des vibrations sont finalement apparues sur sa moto et il a dû abandonner. Trackhouse et Aprilia n'ont pas voulu révéler la nature du problème, mais le constructeur le prend au sérieux.

"Je souhaite m'excuser publiquement auprès de Raúl parce que quand il y a un problème de nature technique, qu'il s'agisse d'une erreur d'un mécanicien ou de quelque chose qui ne fonctionne pas sur la moto, il est juste de s'excuser avec le pilote comme il le fait avec nous quand il commet une erreur", a confié Massimo Rivola, le directeur d'Aprilia Racing, à Sky Sport, qui diffuse le MotoGP en Italie.

"Le problème doit être analysé. Nous envoyons la moto à l'usine et nous allons voir ce qui s'est passé. Nous avons quelques soupçons, mais ce sont des signaux d'alerte qui doivent être pris au sérieux."

Raúl Fernández a renoué avec les bonnes sensations en course. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernández a surtout préféré retenir ses sensations en progrès car même s'il a été doublé en début d'épreuve par Martín, Acosta et Álex Márquez, qu'il avait brièvement dépassé après le départ, il s'imaginait en mesure de rivaliser avec le pilote Gresini jusqu'à la fin de la course, sachant que ce dernier a vu l'arrivée à la quatrième place.

"Je pense que nous devons être satisfaits de notre travail", a expliqué le pilote Trackhouse après son abandon. "Ce matin, je me sentais bien de nouveau avec les réglages que j'ai testés. Je pense qu'on était mieux préparés qu'hier. Je n'avais pas [encore] le problème mécanique dans les deux ou trois premiers tours [et] j'ai senti que j'étais de nouveau performant."

"Quand j'ai vu l'écart avec le deuxième groupe, ça se présentait bien. Mais ça fait partie du sport, des sports mécaniques, ça peut arriver. Je suis content de mon travail et de celui de l'équipe, et je pense qu'ils sont contents de mon travail."

"Je pense que le podium n'était pas impossible mais que ça aurait été difficile", a-t-il estimé. "Notre objectif était de nous battre avec Jorge, peut-être avec Álex, mais on ne sait jamais. Ce que je sais, sincèrement, c'est qu'hier les sensations sur la moto était très mauvaises et qu'aujourd'hui je me sentais bien de nouveau."

"Je sens que j'étais sur une voie qui me plaît pour piloter la moto, donc on fait du bon travail. Je vais retenir le positif, et il faut être concentré sur la prochaine course."

Avec Léna Buffa