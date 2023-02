Rins en appelle à l'union pour aider Honda à progresser

Charger le lecteur audio

Après une découverte à Valence en fin d'année, Álex Rins a repris le guidon de la Honda au test de Sepang, et continué son intégration dans la galaxie Honda par le biais du team LCR. Distancé au cours de la première journée, l'Espagnol n'a pas pu énormément approfondir son travail le samedi en raison de la pluie, mais il a continué son adaptation en se concentrant notamment sur la vitesse de passage en courbe.

Le dimanche, il a fait une simulation de course sprint surtout destinée à l'aider à prendre ses marques avec les réglages électroniques et les différents changements à mettre en place pour s'adapter à l'usure des pneus. Ce travail lui a permis de mieux appréhender sa nouvelle monture et d'en cerner les limites actuelles, notamment face à Ducati.

"Je m'habitue à la moto et je suis plus libre dans mon pilotage", a expliqué Rins au site officiel du MotoGP. "Globalement, le team et moi-même sommes assez contents. On a essayé de faire une course sprint. On est loin de Ducati en termes de rythme mais on est à une demi-seconde, ce qui n'est pas tant que ça étant donné que c'est la première fois que je viens ici avec la Honda. On n'a pas encore de bonne base sur la moto, on essaye différentes choses, différents réglages. Alors dans l'ensemble, je suis assez satisfait."

"C'est sûr que j'étais à 0"5 au niveau du rythme mais au final c'est la troisième fois qu'on prend la piste avec cette moto, la base n'est pas encore claire", a ajouté le pilote LCR lors de sa rencontre avec les journalistes. "Après les tours rapides et la simulation de course sprint, on a essayé quelque chose dans l'électronique qui m'a mieux convenu et j'étais plus à l'aise. Il faut continuer à travailler et à améliorer la Honda. D'après ce que j'ai entendu, les quatre pilotes Honda concordent sur plein de choses."

La nécessité d'avancer groupés

Et Rins compte justement sur une coopération entre les pilotes Honda pour faire évoluer la machine au plus vite. Durant la deuxième partie de la saison 2022, Marc Márquez était souvent le seul à tester des évolutions, la marque devant composer avec des Pol Espargaró et Joan Mir sur le départ et un Takaaki Nakagami diminué physiquement.

La donne va pouvoir changer avec l'arrivée de Rins chez LCR et de Joan Mir dans l'équipe officielle, deux pilotes qui ont connu le succès et à même d'apporter une précieuse expertise même s'ils sont encore dans une phase d'adaptation. Rins espère pouvoir apporter sa pierre à l'édifice même s'il roule pour l'équipe satellite et que Honda a encore confié l'essentiel du développement à Márquez à Sepang.

"Par exemple, j'avais envie d'essayer un châssis que l'équipe Repsol avait et [...] il n'y a pas beaucoup de pièces parce que rien n'est clair, la base de la moto n'est pas claire. J'espère qu'ils me laisseront faire des essais [avec un nouveau châssis] au Portugal parce que j'avais le sentiment qu'il tournait un peu mieux et qu'il pourrait mieux fonctionner. Au final, on essaye de faire le maximum avec ce qu'on a, de pousser notre matériel à la limite et de faire notre travail. Les pilotes Honda doivent être plus unis que jamais parce qu'on doit faire une moto compétitive, qui fonctionne."

Álex Rins

Rins comprend cette situation différente de celle qu'il connaissait chez Suzuki, même s'il n'a "pas de base qui fonctionne" pour le moment : "C'est normal, il n'y a pas assez de matériel pour tout le monde, et je vois bien qu'ils ne jouent pas et ne font pas, par exemple, quatre châssis qui ensuite ne fonctionneraient pas. Je suis content de la façon de travailler, ils m'écoutent et c'est bien."

Dans cette quête de travail collectif, Álex Rins pourrait trouver un allié en Ken Kawauchi, arrivé comme lui et Joan Mir de Suzuki pour devenir le directeur technique de Honda et incarner une nouvelle approche. Le Catalan est convaincu que le nouvel homme fort du développement de la RC213V ne se concentrera pas que sur les besoins de Márquez dans l'équipe officielle.

"Il travaille avec tous les gars de chez Honda. Actuellement, Honda veut améliorer la moto car l'année dernière a été assez critique pour eux. Mon impression est qu'ils veulent améliorer toute la moto, que tous les pilotes soient un peu plus rapides."

Rins n'a échangé que quelques mots avec Kawauchi à Sepang mais il est déterminé à mettre à profit leur expérience commune pour l'aider : "J'attends qu'il apporte de bonnes choses à Honda. Il a beaucoup d'expérience, il a travaillé de nombreuses années avec Suzuki, il est resté de 2015 jusqu'à la fin, donc il a beaucoup d'informations sur la façon de procéder. Si Ken apporte toutes ses connaissances à Honda, ça peut être parfait. Il me connaît très bien, il sait comment je pilote."

"On le verra durant la saison mais j'ai confiance en lui et en Honda, dans le projet donc je pense qu'ils feront une bonne moto", a-t-il ajouté.

Ces progrès seront nécessaires car pour le moment, Honda ne semble clairement pas en mesure de se mesurer aux champions en titre. "Il est certain que les Ducati se sont montrées imparables [à Sepang] parce qu'ils sont sept parmi les neuf premiers", a rappelé un Rins néanmoins optimiste pour la suite : "C'est intéressant. Ils ont fait du bon travail et il faudra voir ce que cette saison nous réservera. On est tous super proches au niveau des chronos. Moi je suis à neuf dixièmes ou une seconde [du meilleur temps] et à trois dixièmes du top 10, donc l'année sera intéressante."

Avec Charlotte Guerdoux