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Marc Márquez leader du cortège au terme d'un sprint très calme

Marc Márquez a remporté le sprint du GP d'Allemagne devant son frère, Álex Márquez, et Fabio Di Giannantonio.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
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GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
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GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

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GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jack Miller, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
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GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
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GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Départ de la course

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
83

Marc Márquez a facilement remporté le sprint au Sachsenring, au terme d'une épreuve marquée par le manque d'animation autour des premières places.

Il y avait un grand absent pour cette course, Marco Bezzecchi, qui s'est fracturé la clavicule gauche lors d'une grosse chute dans la matinée, et va devoir être opéré en Italie, ce qui a naturellement mis fin à son week-end. Son forfait s'est ajouté à ceux de Johann Zarco, qui vise désormais un retour en septembre, et Fermín Aldeguer, touché à une vertèbre.

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Grand spécialiste des lieux, Marc Márquez était en pole devant son frère, Álex Márquez, et Fabio Di Giannantonio. Raúl Fernández, Ai Ogura et l'inattendu Fabio Quartararo occupaient la deuxième ligne, devant Franco Morbidelli, Jorge Martín et Pedro Acosta. Pecco Bagnaia, en proie à un manque d'adhérence à l'arrière depuis le début du week-end, s'élançait depuis la sixième place.

Le ciel s'est légèrement couvert avant le sprint et la température était de 24°C, celle de l'asphalte atteignant 38°C. Tous les pilotes avaient un pneu dur à l'avant et un tendre à l'arrière, sauf Álex Rins, qui a préféré un medium arrière.

Ce départ était le premier avec un espace plus grand entre les pilotes et cela semble avoir profité à Marc Márquez : privé de holeshot device à l'avant, interdit depuis Assen, l'Espagnol a eu un mauvais sur le côté lors de son envol, mais il a pu garder la tête devant son frère, Di Giannantonio, Ogura, Fernández, Martín, Bagnaia, Quartararo et Acosta.

 

Les positions offrant n'ont des points n'ont par la suite que très peu évolué après ce premier tour, avec un seul dépassement, celui d'Acosta sur Quartararo. Les écarts sont restés faibles dans les premiers boucles mais le trio de tête a fini par se détacher, sans qu'un dépassement semble probable. Derrière les leaders, Bagnaia s'est fait légèrement pressant sur Martín, pour finalement perdre le contact direct.

Les frères Márquez ont ainsi signé leur premier doublé de l'année, avec Marc devant Álex. Derrière les trois Ducati, on retoruve trois Aprilia, celles d'Ogura, Fernández et Martín. Bagnaia, Acosta et Quartararo ont pris les derniers points.

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Dixième en début de course, Morbidelli a chuté au virage 13. L'Italien aura une pénalité de trois places sur la grille de départ dimanche, tout comme Diogo Moreira. C'est le pilote LCR qui a complété le top 10 de ce sprint.

GP d'Allemagne MotoGP - Sprint

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 15

20'12.978

       12
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+0.368

20'13.346

 0.368     9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.813

20'13.791

 0.445     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+3.019

20'15.997

 2.206     6
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+5.454

20'18.432

 2.435     5
6 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+6.155

20'19.133

 0.701     4
7 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+7.751

20'20.729

 1.596     3
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+8.968

20'21.946

 1.217     2
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 15

+10.855

20'23.833

 1.887     1
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+13.279

20'26.257

 2.424      
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 15

+13.406

20'26.384

 0.127      
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+14.111

20'27.089

 0.705      
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+15.007

20'27.985

 0.896      
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+15.398

20'28.376

 0.391      
15 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 15

+17.977

20'30.955

 2.579      
16 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+18.137

20'31.115

 0.160      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+22.622

20'35.600

 4.485      
18 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 15

+22.929

20'35.907

 0.307      
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 15

+31.185

20'44.163

 8.256      
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+10 Tours

7'59.633

 10 Tours   Accident  
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