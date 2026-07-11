Marc Márquez leader du cortège au terme d'un sprint très calme
Marc Márquez a remporté le sprint du GP d'Allemagne devant son frère, Álex Márquez, et Fabio Di Giannantonio.
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Márquez a facilement remporté le sprint au Sachsenring, au terme d'une épreuve marquée par le manque d'animation autour des premières places.
Il y avait un grand absent pour cette course, Marco Bezzecchi, qui s'est fracturé la clavicule gauche lors d'une grosse chute dans la matinée, et va devoir être opéré en Italie, ce qui a naturellement mis fin à son week-end. Son forfait s'est ajouté à ceux de Johann Zarco, qui vise désormais un retour en septembre, et Fermín Aldeguer, touché à une vertèbre.
Grand spécialiste des lieux, Marc Márquez était en pole devant son frère, Álex Márquez, et Fabio Di Giannantonio. Raúl Fernández, Ai Ogura et l'inattendu Fabio Quartararo occupaient la deuxième ligne, devant Franco Morbidelli, Jorge Martín et Pedro Acosta. Pecco Bagnaia, en proie à un manque d'adhérence à l'arrière depuis le début du week-end, s'élançait depuis la sixième place.
Le ciel s'est légèrement couvert avant le sprint et la température était de 24°C, celle de l'asphalte atteignant 38°C. Tous les pilotes avaient un pneu dur à l'avant et un tendre à l'arrière, sauf Álex Rins, qui a préféré un medium arrière.
Ce départ était le premier avec un espace plus grand entre les pilotes et cela semble avoir profité à Marc Márquez : privé de holeshot device à l'avant, interdit depuis Assen, l'Espagnol a eu un mauvais sur le côté lors de son envol, mais il a pu garder la tête devant son frère, Di Giannantonio, Ogura, Fernández, Martín, Bagnaia, Quartararo et Acosta.
Les positions offrant n'ont des points n'ont par la suite que très peu évolué après ce premier tour, avec un seul dépassement, celui d'Acosta sur Quartararo. Les écarts sont restés faibles dans les premiers boucles mais le trio de tête a fini par se détacher, sans qu'un dépassement semble probable. Derrière les leaders, Bagnaia s'est fait légèrement pressant sur Martín, pour finalement perdre le contact direct.
Les frères Márquez ont ainsi signé leur premier doublé de l'année, avec Marc devant Álex. Derrière les trois Ducati, on retoruve trois Aprilia, celles d'Ogura, Fernández et Martín. Bagnaia, Acosta et Quartararo ont pris les derniers points.
Dixième en début de course, Morbidelli a chuté au virage 13. L'Italien aura une pénalité de trois places sur la grille de départ dimanche, tout comme Diogo Moreira. C'est le pilote LCR qui a complété le top 10 de ce sprint.
GP d'Allemagne MotoGP - Sprint
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|15
|
20'12.978
|12
|2
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|15
|
+0.368
20'13.346
|0.368
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.813
20'13.791
|0.445
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|15
|
+3.019
20'15.997
|2.206
|6
|5
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+5.454
20'18.432
|2.435
|5
|6
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|15
|
+6.155
20'19.133
|0.701
|4
|7
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+7.751
20'20.729
|1.596
|3
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|15
|
+8.968
20'21.946
|1.217
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|15
|
+10.855
20'23.833
|1.887
|1
|10
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|15
|
+13.279
20'26.257
|2.424
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|15
|
+13.406
20'26.384
|0.127
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|15
|
+14.111
20'27.089
|0.705
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|15
|
+15.007
20'27.985
|0.896
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|15
|
+15.398
20'28.376
|0.391
|15
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|15
|
+17.977
20'30.955
|2.579
|16
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|15
|
+18.137
20'31.115
|0.160
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|15
|
+22.622
20'35.600
|4.485
|18
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|15
|
+22.929
20'35.907
|0.307
|19
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|15
|
+31.185
20'44.163
|8.256
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+10 Tours
7'59.633
|10 Tours
|Accident
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