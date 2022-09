Test Misano, J1 - Bagnaia prend l'avantage sur Marini et Espargaró

Charger le lecteur audio

Le test de Misano s'est poursuivi ce mardi après-midi et s'est révélé plus calme en action que ce matin, où la première séance a été dominée par Aleix Espargaró, Maverick Viñales et Fabio Quartararo, les trois hommes se tenant en 57 millièmes.

La deuxième session a démarré à 13h et le Français a été le seul a rouler pendant la première heure, n'ayant été rejoint que quarante minutes plus tard par Raúl Fernández. Il a fallu attendre 15h pour voir le reste du plateau sortir. Seuls quatre pilotes manquaient à l'appel.

Andrea Dovizioso, qui a pris sa retraite du MotoGP au terme de la course dimanche, était en piste ce matin afin de participer au développement de produits Alpinestars, mais il s'agissait de ses derniers tours de roue. L'Italien a définitivement tiré sa révérence et ne roulera plus du test.

Álex Rins et Dominique Aegerter, qui remplace Joan Mir, toujours blessé, n'ont pas non plus repris la piste, tout comme Marc Márquez, qui a pour sa part tenu à économiser ses forces en vue de la seconde journée. L'Espagnol s'est rassuré sur sa forme physique qui lui a permis d'essayer des nouveautés. Il a principalement concentré son travail sur l'aérodynamique, avec de nouveaux éléments sur le côté du carénage semblables à ce qu'utilise Aprilia. Il n'a toutefois n'a effectué que 39 tours et reste pour l'heure prudent quant à un retour définitif à la compétition. De son côté, Takaaki Nakagami a roulé avec une moto équipée d'une nouvelle prise.

Marc Márquez

Fabio Quartararo s'est maintenu en tête de cette seconde séance avec un chrono de 1'31"656 durant les trois premières heures, avant de décider de rentrer au box et de mettre un terme à son travail en piste pour aujourd'hui. Il a pu essayer le nouveau châssis ainsi que le nouveau moteur de la Yamaha et s'est montré "plutôt content".

C'est ensuite Pecco Bagnaia qui a pris le relais en 1'31"542. Ducati ne semble pas avoir apporté de réelle nouveautés, du moins visibles, hormis un launch control sur l'embrayage de Johann Zarco et de Michele Pirro, le pilote d'essais, comme l'a reporté le site officiel.

Au terme de la journée, l'Italien a amélioré et conservé le meilleur temps de 1'32"292, devant Luca Marini, Aleix Espargaró, Jorge Martín et Maverick Viñales. Ce dernier a essayé un châssis différent, mais peu de nouveautés sont apparues dans le box d'Aprilia, hormis un retour de l'aileron arrière, déjà essayé au Mugello.

Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Pol Espargaró et Enea Bastianini, qui a essayé le châssis Ducati 2023, ont complété le top 10. Brad Binder a placé la première KTM en 11e position.