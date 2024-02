Test Sepang - Bagnaia et Martín relancent leur duel avant la pluie

Un total de 23 pilotes sont à nouveau en piste ce jeudi à Sepang, pour la dernière journée d'essais sur le circuit malaisien. Raúl Fernández, victime d'une lourde chute mardi matin, et Franco Morbidelli, sur la touche pour l'intégralité des tests, sont numériquement remplacés par Lorenzo Savadori chez Trackhouse et Michele Pirro chez Pramac, Cal Crutchlow étant également en piste dans son rôle de pilote d'essais de Yamaha.

Ces deux derniers jours, Sepang a été épargné par les fortes averses qui touchent régulièrement le circuit dans l'après-midi mais le ciel était nuageux au moment d'entamer cette journée, avec des averses attendues pour 15h00 (8h00 en France). Comme mercredi, les pilotes sont donc très vite partis à l'assaut du chronomètre, en se lançant dans une simulation de qualifications. Joan Mir a vite pris les commandes avant que le débutant Pedro Acosta, constamment parmi les leaders depuis le début de la semaine, réalise le premier chrono sous la barre des 1'58.

Après seulement 25 minutes d'essais, le duel entre les hommes forts du championnat 2023 a débuté : Jorge Martín a pris le pouvoir avec un chrono de 1'57"099, battant ainsi le record officieux de la piste établi par Enea Bastianini mercredi. Un record vite effacé des tablettes puisque Pecco Bagnaia a fait nettement mieux en roulant en 1'56"682. Martín s'est ensuite rapproché à 0"172.

Les frères Márquez ont tenté de s'immiscer dans la lutte avec leurs Ducati version 2023, sans inquiéter Bagnaia et Martín. Álex et Marc se sont plusieurs fois échangé la troisième place, le plus jeune des deux remportant le duel interne à l'équipe Gresini. Bastianini s'est positionné entre les deux Espagnols, permettant à Ducati de monopoliser les cinq premières places après une heure, rappelant ainsi la domination de la saison passée. Bastianini a gagné une position supplémentaire quelques minutes plus tard.

Les pilotes ont ensuite entamé un travail de fond avec des relais plus longs. Aleix Espargaró et Acosta ont réalisé des simulations de course sprint bouclées plus rapidement que celle remportée par Álex Márquez sur ce circuit l'an passé, signe des progrès effectués par Aprilia et KTM, même si les conditions sont difficilement comparables. Ducati avait de son côté prévu de travailler sur l'adaptation de sa machine à son nouveau carénage. Validé par la marque mercredi, il vient néanmoins quelque peu troubler le comportement de la moto, ce qui va obliger les pilotes à revoir leurs réglages.

La marque de Borgo Panigale a quoi qu'il en soit largement dominé cette matinée, en tout cas en termes de performance pure. Espargaró s'est certes invité au cinquième rang mais il est resté à plus de quatre dixièmes de la référence établie par Bagnaia, et le classement n'a pas évolué devant lui. À 14h00 sur place, le pilote Aprilia devance Marc Márquez et Fabio di Giannantonio, ce qui signifie que six des sept titulaires de Ducati présents cette semaine sont réunis aux sept premières places. Le seul qui manque à l'appel est Marco Bezzecchi, seulement 20e après cette matinée.

Acosta confirme sa bonne forme avec le huitième temps devant Mir, meilleur représentant de Honda et victime d'une petite chute au dernier virage en début de journée. Di Giannantonio est lui aussi parti à la faute, au virage 9. Brad Binder complète un top 10 dont la seule marque absente est Yamaha. Fabio Quartararo occupe la 11e place et après avoir estimé mercredi que sa M1 avait un déficit de huit dixièmes dans l'exercice des qualifications, le même écart a été constaté ce jeudi matin. Johann Zarco, qui confiait également avoir besoin de progresser sur un tour, est de son côté 16e.

Les pilotes sont en piste jusqu'à 18h00 (11h00 en France) mais le fort risque de pluie pourrait compromettre la fin du test.

Test Sepang - Jour 3, 14h