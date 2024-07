Razgatlioglu : "Il faut oublier le MotoGP"

Pendant le mois de pause que vient de connaître le WorldSBK, Toprak Razgatlioglu a conservé une large attention médiatique, et pour cause. Le nom du pilote turc a recommencé à circuler en MotoGP, après des déclarations de son manager Kenan Sofuoglu qui ont alimenté de nouvelles spéculations sur le sujet.

Dès lors, l'option Razgatlioglu a été mentionnée pour les quelques dernières équipes MotoGP encore en quête d'un pilote pour compléter leur line-up 2025. Si VR46 l'a écarté sans ambiguïté, Gresini Racing a noyé le poisson et la rumeur a fait le reste.

Seulement, le manager du pilote turc a déjà fait marche arrière et il assure à présent que son protégé sera bien fidèle à son poste pour continuer à piloter sa BMW M1000RR officielle lors de la saison 2025 du WorldSBK. Et désormais, c'est Razgatlioglu qui le confirme lui-même alors que le championnat a repris à Donington : "Je continuerai l'année prochaine avec BMW. On verra ce qui se passera pour la saison 2026, mais ce n'est pas encore décidé. Ça se clarifiera l'année prochaine. Maintenant, il faut oublier le MotoGP."

Pour l'instant, le pilote souhaite faire abstraction de l'attente qu'il suscite en rapport avec le MotoGP. "Tout le monde me dit que je devrais passer en MotoGP. Je ne vais pas en MotoGP juste pour y être le premier pilote turc. Je veux m'y battre pour le championnat", prévient-il, lui qui a toujours affirmé vouloir avant tout un bon guidon et qui s'est par ailleurs rendu compte du gouffre entre les deux championnats lors d'un test plus complexe qu'il l'avait imaginé sur la YZR-M1, en avril 2023.

"Je dois me concentrer sur mon travail ici", ajoute Razgatlioglu, qui entend écrire une page d'histoire du championnat des dérivées de la série avec BMW : "Cette année est très importante pour moi. On a connu un bon début de saison et on est en tête du championnat. J'espère que l'on va décroche le titre."

Razgatlioglu a également fait les gros titres pendant la pause lorsqu'il a été victime d'un highside à l'entraînement, chute qui lui a valu des douleurs au pied et l'a forcé au repos durant quelques jours. Il a néanmoins repris la compétition avec succès ce week-end. Vainqueur des trois courses du dernier week-end de compétition, à Misano, le Turc a dominé vendredi la première journée d'essais à Donington.