L'ingénieur de Di Giannantonio va rejoindre Rins chez Yamaha

Après le marché des pilotes, c'est celui des ingénieurs qui avance progressivement dans l'optique de constituer les équipes MotoGP pour la saison prochaine. Et Yamaha vient de réaliser un gros coup en recrutant David Muñoz, qui opère dans le clan Ducati depuis trois ans.

L'Espagnol a par le passé travaillé en Moto2, notamment aux côtés de Maverick Viñales, puis il a rejoint la catégorie reine à l'appel de Valentino Rossi, qui l'a choisi pour finir sa carrière. Il a donc eu l'occasion d'expérimenter le travail chez Yamaha, avant de partir pour le team VR46 où il a accompagné Luca Marini pendant deux ans, puis été associé à son pilote actuel, Fabio Di Giannantonio.

En 2025, David Muñoz va réintégrer le stand d'usine Yamaha pour chapeauter cette fois l'équipe technique d'Álex Rins. Pour sa première saison avec Yamaha, le pilote espagnol a travaillé jusqu'ici avec Patrick Primmer, lequel avait pris ses fonctions en 2022 pour accompagner Franco Morbidelli après avoir précédemment été en charge des suspensions sur la M1 de Valentino Rossi.

Beaucoup de changements chez VR46 et Aprilia

Le départ de David Muñoz ne sera pas le seul que connaîtra le team VR46, l'une des équipes au sein de laquelle on devrait observer le plus de changements la saison prochaine. Ainsi, Claudio Rainato, aujourd'hui ingénieur électronique de Di Giannantonio, rejoindra Pramac, autre équipe Yamaha où l'arrivée de Jack Miller et Miguel Oliveira devrait être officialisée dans les prochains jours. Toujours dans le team technique de Di Giannantonio, il faudra compter sans Jacques Roca, chef mécanicien qui passera chez Honda. Ces départs seront comblés principalement par du personnel embauché directement par Ducati, conséquence du nouveau statut privilégié dont bénéficiera VR46.

Chez Aprilia aussi, il y aura du changement. Selon nos informations, Jorge Martín va rejoindre l'équipe officielle de Noale avec son ingénieur Daniele Romagnoli, qui compte une dizaine d'années d'expérience chez Pramac et Ducati après avoir officié par le passé chez Yamaha. Marco Bezzecchi, quant à lui, fera ses débuts chez Aprilia avec Francesco Venturato, aujourd'hui ingénieur électronique de Maverick Viñales.

Pour son départ vers Tech3 et KTM, Viñales sera suivi par son ingénieur de confiance, José Manuel Cazeaux, qui travaillait déjà avec lui chez Suzuki. Son futur coéquipier Enea Bastianini va lui aussi retrouver son ingénieur fétiche Alberto Giribuola, qui accompagnait déjà le pilote de Rimini chez Gresini avant de rejoindre KTM en tant qu'ingénieur performance. Ancien bras droit d'Andrea Dovizioso, Giribuola a pris la place d'ingénieur d'Augusto Fernández pendant le GP d'Aragón afin de commencer à poser les bases de la saison prochaine dans ce rôle.

Comme Motorsport.com l'annonçait au début de l'été, c'est Marco Rigamonti, aujourd'hui ingénieur de Bastianini, qui a été choisi par Ducati pour accueillir Marc Márquez dans l'équipe d'usine. Autre changement dont nous nous faisions écho, Cristhian Pupulin, de longue date associé à Jack Miller, va passer chez Honda aux côtés de Luca Marini, à la place de Giacomo Guidotti.