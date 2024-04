Viñales reste sur l'élan d'Austin et en veut encore plus

Avec les essais de la première journée passée à Jerez, Maverick Viñales a confirmé le gros potentiel déjà affiché sur les deux derniers circuits visités. Récent vainqueur d'un premier Grand Prix avec Aprilia, l'Espagnol a de toute évidence passé un cap dans sa symbiose avec la RS-GP et semble en mesure de le confirmer sur tout type de circuit, à en juger par les performances qu'il enchaîne.

Après sa domination à Austin, le voici deuxième à Jerez au terme des premiers essais, à un dixième tout rond de Pecco Bagnaia. Vendredi matin, il était déjà dans le trio de tête, là aussi uniquement battu par des Ducati. Dans l'une ou l'autre des séances, il est apparu au-dessus du lot dans la dernière portion de la piste, qu'il adore depuis toujours. "Depuis l'époque où je courais en 70cc, le 4 c'est mon secteur à Jerez ! Je pense être capable d'y faire la différence. Mais, par contre, je prends trois dixièmes dans le secteur 3, alors il faut que j'y progresse", observait-il vendredi soir.

Heureux d'avoir connue "une super bonne journée" pour entamer son Grand Prix national, Viñales avait déjà les idées claires après ces essais : "On a pu repartir du même niveau qu'à Austin, c'est très important. Jerez est une piste sur laquelle la plupart des équipes font beaucoup de tests et ont beaucoup de données, donc tout le monde part avec un très bon niveau. Or, si tout le monde a un très bon niveau et qu'on est au top, c'est énorme, c'est une très bonne nouvelle !"

"C'était fun. J'ai pris beaucoup de plaisir à piloter la moto, c'est clair. Je sais très clairement où progresser", ajoutait le pilote catalan, soulignant la fluidité atteinte dans le travail de son stand : "Évidemment, on n'est que vendredi mais on sait comment travailler, comment progresser de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. On va essayer."

À ses yeux, ces progrès doivent venir des plus gros freinages, où son pilotage apparaît pour le moment trop haché. "C'est juste parce qu'on n'est pas bien réglés au niveau de l'électronique. Je pense que le frein moteur n'est pas correct, donc je n'arrive pas à utiliser le maximum de la performance de notre moto", a-t-il pointé. "Je n'entre pas de la bonne manière dans les virages, alors il faut que je stoppe la moto, que je tourne et ensuite j'accélère. Je ne peux pas stopper la moto en tournant avant d'accélérer, donc je suis lent à ces endroits-là."

Partout ailleurs, Viñales capitalise sur la stabilité devenue impressionnante de la RS-GP, avec une stratégie : "Ne pas perdre trop là où on est faibles et gagner beaucoup là où on est forts." Porté par le potentiel que lui apporte sa capacité à extraire désormais de manière constante le maximum de sa moto, l'Espagnol se sent pousser des ailes. "Si j'arrive à piloter la moto au maximum, je suis content, peu importe le résultat. Et aujourd'hui, j'ai pu très bien la piloter. Oui, je pense qu'il y a des choses à améliorer mais je sens qu'il y a beaucoup de potentiel."

Aprilia capable de challenger Ducati pour le titre ?

De l'autre côté du stand Aprilia, Aleix Espargaró n'a concédé que huit centièmes à son coéquipier dans la séance matinale, avant de reculer trois dixièmes derrière lui l'après-midi, au septième rang. Sans inquiétude, toutefois. "Je suis content parce que je crois que j'ai été le plus rapide avec le pneu medium et j'ai aussi eu un rythme correct avec le pneu tendre. Je n'ai pas été parfait dans mon tour rapide, mais mis à part ça j'ai été assez bon. Je suis content, je me sens à nouveau compétitif après Portimão et l'Amérique", a décrit le vétéran du championnat.

Aleix Espargaró constate qu'Aprilia est plus proche que prévu de Ducati. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Et le #41 constate, comme tout le monde, qu'Aprilia est finalement plus à même de rivaliser avec Ducati que cela pouvait être envisagé en début d'année. "J'ai le sentiment qu'il y a encore deux mois, tout le monde croyait que Ducati serait sur une autre planète, mais aujourd'hui, Aprilia ne semble pas si loin. Il nous faut encore un ou deux Grands Prix pour comprendre si notre potentiel est suffisant pour se battre pour le titre, mais on semble ne pas être très loin", observait ainsi Espargaró.

"C'est vraiment étrange de ne pas voir de KTM dans le top 10", ajoutait-il, omettant celle de Pedro Acosta. "Mais, bon, il reste encore du temps pour progresser. L'année dernière, ils ont été très, très rapides ici, ils ont beaucoup de données, ils ont fait beaucoup de tests ici, alors on va attendre. On n'est que vendredi."

Son coéquipier inspire en tout cas Aleix Espargaró, qui n'exclue pas que le championnat puisse véritablement tourner à l'avantage de son équipe. "Dès le premier jour, quand Maverick a couru pour la première fois avec l'Aprilia en Aragón, alors que j'étais une seconde plus rapide au tour, j'ai regardé ses données. Il y a toujours un endroit du circuit où on peut progresser, toujours."

"Je pense que la bonne chose chez Aprilia, c'est qu'on a toutes les données et qu'on se parle beaucoup après les séances, les deux chefs mécano s'entendent bien aussi. Je l'ai souvent dit : jusqu'au jour où on va se battre pour le titre − et j'espère que ce sera cette année −, mieux vaut travailler ensemble."