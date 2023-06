Viñales ravi d'avoir quitté Yamaha : "Le temps m'a donné raison"

Le Grand Prix des Pays-Bas marque les deux ans de la séparation brutale entre Yamaha et Maverick Viñales. C'est pendant le week-end d'Assen que l'Espagnol avait décidé de mettre fin à son contrat avec la marque un an plus tôt que prévu, au terme de la saison 2021... et quelques semaines plus tard, la relation s'était brutalement interrompue, menant à son arrivée chez Aprilia en cours de saison.

Entre temps, Yamaha a connu le sommet grâce au titre conquis par Fabio Quartararo mais depuis, la marque japonaise a lentement sombré dans la hiérarchie. Leader du championnat il y a un an, Quartararo n'a depuis plus connu la victoire et n'a décroché que trois podiums. Aprilia a de son côté connu des résultats irréguliers mais Viñales a empoché quatre trophées et ne regrette en rien sa décision.

"Je crois vraiment que le temps m'a donné raison sur mon départ", a déclaré Viñales. "Je vois que beaucoup de pilotes se plaignent comme moi il y a trois ans. En tout cas, J'ai roulé derrière eux et... ils ont du mal. Je ne sais pas, peut-être qu'ici ils seront devant mais au Sachsenring, ils avaient beaucoup de mal."

La casse moteur du Sachsenring, une "chance" pour Aprilia

Le GP d'Allemagne a également été difficile pour Aprilia, entre le choix de pneu hasardeux d'Aleix Espargaró et la casse moteur subie par Maverick Viñales. Ce dernier voit cependant ce problème technique comme un bon signe puisqu'il a permis d'identifier un problème qui l'a freiné tout au long du week-end.

"Je pense qu'au Sachsenring, on a été très chanceux, en un sens. On a cassé le moteur, on a fait une analyse approfondie du moteur et on a compris qu'il y avait un souci. Pendant tout le week-end, j'ai roulé avec un problème sur le moteur. Pour nous, c'était très bizarre de ne pas être proches [des leaders] au Sachsenring. Normalement, on aurait dû avoir un potentiel très élevé et en Essais 1 j'étais dans le top 5. On n'a pas très bien compris ça mais maintenant c'est le cas. C'est bien d'arriver à Assen en sachant cela. On pourra faire un bon travail ici."

"Je ne sentais rien sur la moto mais en analysant les données, la moto ne freinait pas suffisamment", a précisé Viñales. "J'ai souffert avec l'avant pendant tout le week-end alors qu'en général je suis très bon avec ça. On a compris que quelque chose n'allait pas sur le frein moteur. On avait beaucoup de frein moteur mais je sentais que j'étais poussé. Heureusement, le moteur a fini par casser et on a bien compris ! [rires]."

En plus de contraindre Viñales à l'abandon, le problème a peut-être privé le pilote d'une lutte avec les meilleurs représentants de Ducati : "En Essais 1 j'étais en 1'21"7 et en course je roulais en 1'22, moins bien qu'en Essais 1. Je pense que [je perdais] au moins six ou sept dixièmes, et [sans ça] j'aurais été dans le top 5 ou le top 4."

"Je dois comprendre ces choses plus vite sur la moto mais ce n'est pas facile de comprendre que le moteur ne tourne pas bien. C'est difficile parce que la connexion était bonne, la puissance était bonne, tout était sur le frein moteur. Je ne savais pas si ça venait de la piste ou de la moto."

Maverick Viñales espère que le problème appartient désormais au passé et qu'Aprilia pourra retrouver un meilleur niveau dès ce week-end au GP des Pays-Bas : "On a beaucoup travaillé avec le staff. On a essayé beaucoup de choses, on a essayé de comprendre et au final il y avait un problème. C'est toujours très important de comprendre la cause du problème. Au final, il faut croire à nos données. On sait qu'on est forts avec une certaine moto, certains réglages et une certaine puissance sur la moto. Si quelque chose ne va pas, il faut une analyse approfondie avant que quelque chose se passe."

"On a perdu beaucoup de temps parce que je pense qu'il y avait une bonne opportunité d'être au moins dans le top 5 au Sachsenring. Je pense qu'on aurait pu le faire. On a eu deux courses, au Mugello et au Sachsenring, où il nous manquait quelque chose. Au final, on comprend ce qu'il faut changer. On a eu de la chance de le comprendre au Sachsenring donc on arrive totalement préparés pour Assen."

Renouer avec les premières places

Dans la lutte avec les leaders au Mans, Viñales a en effet régressé dans la hiérarchie au cours des deux dernières courses. Il ne croit pas réellement à un bond en avant de Ducati et estime plutôt qu'Aprilia a eu du mal à trouver les bons réglages sur sa RS-GP.

"Au final, si vous regardez, j'aurais pu être dans le top 6 [cette année] au Sachsenring avec les chronos de l'an dernier. La moto de cette année est légèrement meilleure et je la comprends mieux. Pour moi, ce n'est pas que [Ducati] a progressé mais on a fait un pas en arrière par rapport à il y a quatre courses. Dans ce cas, c'était à cause du moteur, mais pour moi c'est parce qu'on n'a pas réussi à tirer le meilleur."

"Sinon, on aurait été là. Peut-être pas avec Pecco [Bagnaia] et Martín parce qu'ils étaient très rapides, mais peut-être dans le deuxième groupe. On doit être calmes, comprendre la situation, croire en nos références. On a une bonne moto et on doit continuer à pousser ça."

Assen semble être le terrain de jeu idéal pour voir Maverick Viñales se relancer, ce circuit lui étant généralement très favorable : "Je ne sais pas pour la moto, mais pour moi oui", a précisé celui qui reste sur quatre podiums sur cette piste, dont son premier avec Aprilia il y a un an. "C'est toujours sympa de revenir à Assen. J'aime la piste, j'ai toujours aimé rouler ici donc c'est toujours un plaisir."