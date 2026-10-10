Zarco ne comprend pas ses chutes : "La moto ne doit pas décrocher"

Le difficile week-end de Johann Zarco se poursuit à Mandalika. Insatisfait de ses réglages vendredi et contraint de disputer la Q1, le Français a vite compris que la Q2 n'était pas à sa portée puisqu'il est tombé deux fois pendant les qualifications, sans réellement comprendre pourquoi, et a dû se contenter d'une lointaine 20e place sur la grille de départ.

"Je n'aurais pas cru à ces chutes", a tenté d'expliquer Zarco. "Ça ne m'a pas mis un coup au moral, mais quand même bien embêté, parce que là où la moto décroche, elle ne doit pas décrocher. Je suis presque prudent au freinage, j'ai quelqu'un devant, du coup j'ajuste l'entrée... Clairement, j'essaie de rentrer avec un peu plus de vitesse – on a un pneu neuf, c'est le time attack – et ça décroche. Ce n'était pas curieux, mais embêtant."

"Après tu te dis ' Mais comment je dois faire ? Il faut que je fasse un time attack sans attaquer'. Du coup, je n'ai fait qu'un temps, et ce c'est pas grand-chose. C'est vraiment notre limite de ce week-end. Après, je pense que c'est une limite qui revient souvent, en tout cas avec mon style sur cette moto."

"Je pense que je peux aller très vite sur cette moto, mais à un moment, on a du mal à trouver un réglage, un bon compromis qui peut aider à exploiter la moto comme je pense qu'il y aurait moyen [de le faire]."

Johann Zarco vit un week-end difficile à Mandalika. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le circuit de Mandalika accentue les faiblesses de la Honda, entre un manque de rythme et des performances insuffisantes en courbe : "Là, comme ça accroche moins, il y a ce problème d'entrée qui revient plus fort, et surtout le problème de la vitesse de passage. Si on regarde sur les vidéos, on a vraiment un vrai souci sur la vitesse de passage. Ça, on l'a beaucoup perdu depuis le début de l'année 2025. Mais d'un autre côté, on est meilleurs en accélération et au freinage par rapport à avant. Mais on a vraiment perdu au milieu du virage."

Zarco reste convaincu que de meilleurs réglages pourraient l'aider mais Honda et LCR n'ont pas pu mettre le doigt dessus depuis l'entame du week-end : "Je pense qu'on peut trouver de meilleurs réglages sur la moto, mais c'est toujours très dur de trouver le meilleur compromis. Quand on a un gain quelque part, on en perd ailleurs, et actuellement on ne peut pas trouver de bons réglages. Je crois vraiment que ce n'est pas la moto qui est mauvaise, c'est qu'on n'a pas encore trouvé les réglages."

Un sprint pour préparer la course

Face à ce constat, Johann Zarco savait qu'il n'avait pas grand-chose à espérer du sprint. Il a donc été le seul pilote de la grille à opter pour le pneu medium, afin de récolter des informations en vue de la course, comme il le fait souvent quand son samedi se présente mal.

"C'était une manière de se dire 'Allez, on part avec le pneu medium arrière, on prépare demain', parce qu'on avait peu de chance de prendre des points. Du coup il y a eu du plaisir sur cette course, parce que je suis resté très zen pour ne pas faire d'erreur. À un moment, je pense que j'ai eu cet avantage sur l'adhérence à l'arrière, surtout dans la partie rapide. Par rapport aux pilotes avec qui je me battais, j'ai pu faire la différence, j'ai pu les rattraper, j'ai pu les doubler, donc je suis très content de ça."

Johann Zarco a vu du positif dans son sprint. Photo de: Team LCR

Zarco a pu remonter au 12e rang, un résultat finalement plutôt bon après une journée si mal entamée : "Je savais que les points n'étaient pas possibles en piste. Même avec les trois chutes et les positions que j'ai pu gagner, j'ai juste fini en 12e position. C'est bon signe pour demain, pour se dire qu'on peut faire une course acceptable."

Pour faire mieux dimanche, Johann Zarco mise notamment sur un meilleur envol, après s'être senti enfermé ce samedi : "J'aimerais bien gagner des places demain au départ, parce qu'aujourd'hui, il y a Toprak [Razgatlioglu] qui s'est collé un peu à moi. Il s'est décalé progressivement sur la droite, à un moment il a fallu que je coupe les gaz."

"Je pense que ça ne m'a pas permis de tenter de gagner des places, alors que Diogo [Moreira] apparemment, a fait un truc de folie. On m'a dit qu'il est sorti 11e, j'ai demandé comment c'était possible, à revérifier [le classement l'indiquait 13e après quelques virages, ndlr]. C'est vrai qu'il y en a eu [deux] de moins d'un seul coup, mais quand même, il partait 21e."

"À voir comment ajuster demain, pour ne pas se bagarrer autour de la 21e place au départ, mais plutôt se bagarrer d'entrée vers la 17e ou 16e. Je pense qu'à partir de là, sans compter les chutes, ça peut venir."