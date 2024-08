Zarco : des progrès mais "zéro possibilité pour faire mieux"

Revigoré par sa victoire aux 8 Heures de Suzuka, Johann Zarco a renoué avec une Honda en difficulté en MotoGP vendredi à Silverstone, mais le Français parvient à voir des éléments positifs. Il a certes vite glissé dans la hiérarchie, pour conclure les Essais en 17e position, mais il a l'impression de mieux exploiter sa moto et que cette dernière a fait quelques progrès.

"Je pense que je pilote un peu mieux la moto après cette longue pause, et avec ma volonté d'améliorer mes sensations sur une moto de course", a expliqué Zarco. "J'ai été meilleur [vendredi], c'était cool de m'adapter très vite à la piste, et de voir une meilleure place que d'habitude sur mon panneau. Puis quand les autres prennent du rythme, je perds des positions et je suis presque à la même place que d'habitude."

"Après une longue pause, les commentaires sont plus clairs. Cela veut dire qu'il y a de bonnes choses sur la moto. Au freinage, dans les virages, il y a quelques domaines où la moto se comporte bien mais on perd trop à l'accélération et on a zéro possibilité pour faire mieux en ce moment et c'est très difficile. J'essaie de rester calme, ce n'est pas facile d'être calme tout le temps, et comme je l'ai dit, de me pousser à améliorer mes sensations, pour être prêt quand la moto le sera."

Zarco n'a jamais fait mieux que 17e en qualifications lors des quatre dernières courses, et il a égalé son plus mauvais résultat de la saison au Sachsenring, en ne s'élançant que de la 19e place. Le pilote LCR a l'espoir de faire un peu mieux à Silverstone, ce qui l'aiderait à accrocher les points en course principale, cet objectif restant trop loin dans le sprint avec seulement neuf pilotes récompensés.

"Il y aura un meilleur potentiel [samedi], peut-être qu'avec le bon potentiel de cette journée, je pourrai espérer de meilleures qualifications qu'au Sachsenring, parce que j'ai raté la course longue puisque je n'ai pas eu un bon départ et que j'étais dernier, j'ai perdu de temps. J'ai besoin de gagner un peu de temps en début de course pour atteindre les points le dimanche."

"Peut-être que [samedi], on aura une surprise en jouant la Q2, mais ça reste difficile. Mais sur un circuit long comme celui-ci, [avec un chrono de] deux minutes, j'ai été plus performant que sur les circuits longs en début d'année, donc je dirais que j'ai un peu mieux piloté la moto que la dernière fois."