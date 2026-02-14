Evans reste sous la menace de Katsuta en tête du Rallye de Suède

Pour entamer la deuxième boucle du jour, on a retrouvé sur la douzième spéciale un léger phénomène de balayage, déjà perceptible ce matin, et surtout un grip qui devenait de plus en plus précaire. Sami Pajari a signé le scratch pour défendre sa place sur le podium, et devancé Esapekka Lappi.

Du côté des leaders, Elfyn Evans s'est montré un peu plus en retrait sur les premiers intermédiaires, mais il a réagi avec une très grosse fin de spéciale, limitant bien les dégâts. Takamoto Katsuta en a profité pour stopper l'hémorragie de la matinée, mais en ne reprenant que sept petits dixièmes au leader et en y laissant un peu de son pare-choc arrière droit.

L'ES13 s'est disputée avec une lumière déclinant franchement, pour se terminer dans la nuit suédoise. Un petit moment, Jon Armstrong a fait sensation en signant un excellent chrono. Mais les hommes forts ont fini par prendre l'avantage et cette fois, c'est Elfyn Evans qui a tapé du poing sur la table. Le Gallois a réalisé le scratch en reléguant Sami Pajari à 3"8. Takamoto Katsuta n'a rien pu faire, concédant 2"6.

Pajari se montre en vue du podium

Sami Pajari (Toyota) est monté en puissance. Photo de: Toyota Racing

Pour conclure la boucle, la spéciale de Kolksele s'est déroulée intégralement de nuit. Oliver Solberg a commis une petite erreur, sans réelle conséquence au classement, mais suffisante pour maintenir Esapekka Lappi dans le match avec le Suédois. Adrien Fourmaux a confirmé une dynamique positive en retrouvant constance et confiance au volant de la Hyundai. "Nous avons amélioré notre rythme et c'est encourageant pour demain", a confié le Français.

C'est Sami Pajari qui s'est une nouvelle fois montré en accrochant un nouveau scratch pour renforcer sa place sur le podium. Dans le duel pour la tête, Elfyn Evans et Takamoto Katsuta ont fait quasiment jeu égal. Le Gallois n'a lâché que 2"6 pour rester solidement installé en tête du rallye.

Comme la veille, la journée s'est conclue par la courte spéciale d'Umeå Sprint, peu propice à créer de gros écarts à la régulière. On retiendra tout de même le contact d'Oliver Solberg avec le même mur de neige qui avait piégé Elfyn Evans et Takamoto Katsuta vendredi soir. Le scratch est tombé dans l'escarcelle de Thierry Neuville.

Avant le Super Sunday, Elfyn Evans mène le rallye avec 13"3 d'avance sur Takamoto Katsuta et 25"4 sur Sami Pajari. Derrière ce trio, une belle lutte reste également ouverte pour la quatrième place entre Oliver Solberg, Esapekka Lappi et Adrien Fourmaux. Dimanche, la première des trois spéciales débutera dès 7h30.

Scratchs du samedi après-midi ES12 15,70 km Vännäs 2 S. Pajari ES13 16,72 km Sarsjöliden 2 E. Evans ES14 16,94 km Kolksele 2 S. Pajari ES15 5,70 km Umeå Sprint 2 T. Neuville

Rallye de Suède - Classement après l'ES15

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 E. Evans Toyota 2h05'14"6 2 T. Katsuta Toyota +13"3 3 S. Pajari Toyota +25"4 4 O. Solberg Toyota +58"4 5 E. Lappi Hyundai +1'09"5 6 A. Fourmaux Hyundai +1'17"7 7 T. Neuville Hyundai +2'10"0 8 J. Armstrong Ford M-Sport +3'24"8 9 J. McErlean Ford M-Sport +4'48"8

