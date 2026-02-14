Evans met Katsuta dans les cordes au Rallye de Suède
Elfyn Evans a réagi très vite sur le Rallye de Suède. Dépossédé de la tête par Takamoto Katsuta vendredi soir, il a envoyé un message fort au Japonais sur la première boucle de la journée de samedi.
On avait quitté Takamoto Katsuta avec la joie d'avoir pris les commandes du Rallye de Suède, mais le pilote nippon n'a pas retrouvé la bonne recette au volant de sa Toyota samedi matin.
Pour cette première spéciale de la matinée, Martins Sesks ouvrait la route après son abandon de la veille. Sur cette quinzaine de kilomètres, distance que l'on retrouve sur toutes les spéciales de la boucle du jour, les conditions étaient exigeantes mais sans mauvaises surprises, laissant la possibilité d'attaquer.
Reparti avec de fermes intentions et débarrassé de sa position d'ouvreur, Oliver Solberg a annoncé la couleur. Dès cette ES9, le Norvégien a dépassé Adrien Fourmaux et Esapekka Lappi, pour s'emparer de la quatrième place du classement général. Un peu plus tard, Elfyn Evans a signé le scratch, reléguant Takamoto Katsuta à 7"2 et reprenant la tête du rallye.
Evans remet les pendules à l'heure
Matinée frustrante pour Takamoto Katsuta...
Le parcours de l'ES10 favorisait en revanche les premiers sur la route, la surface se détériorant au fil des passages. Cette configuration a bénéficié à Martins Sesks, finalement auteur du scratch avec seulement 0"9 d'avance sur Elfyn Evans.
Le Gallois a néanmoins réalisé la meilleure opération en repoussant Takamoto Katsuta encore plus loin au général, lui reprenant près de six secondes supplémentaires. Le Japonais ne cachait pas sa frustration : "On dirait qu'il n'y a pas de traction, pas d'adhérence. C'est totalement différent d'hier, c'est tellement étrange !"
La dernière spéciale s'est jouée sur un terrain davantage enneigé que les deux premières spéciales. Et Oliver Solberg s'est régalé en se montrant le plus rapide. Elfyn Evans n'a pas battu le Suédois mais s'en est approché tout près pour enfoncer le clou en tête du rallye et infliger six secondes supplémentaires à son plus proche poursuivant.
Pendant ce temps, les difficultés ont continué pour les pilotes Hyundai, jamais en mesure d'inquiéter les plus rapides, et Adrien Fourmaux en a fait les frais alors qu'Esapekka Lappi est celui qui s'en est le mieux sorti.
Au général à la mi-journée, Elfyn Evans compte à présent 16 secondes d'avance sur Takamoto Katsuta, qui va peut-être devoir commencer à regarder derrière. Troisième, Sami Pajari est apparu un peu en retrait et va devoir se méfier du retour d'Oliver Solberg, même s'il a bien réagi en fin de matinée.
Le deuxième passage dans la boucle du jour débutera à 15h10, et il faudra y ajouter la spéciale d'Umeå Sprint pour conclure.
|Scratchs du samedi matin
|ES9
|15,70 km
|Vännäs 1
|E. Evans
|ES10
|16,72 km
|Sarsjöliden 1
|M. Sesks
|ES11
|16,94 km
|Kolksele 1
|O. Solberg
Rallye de Suède - Classement après l'ES11
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps / écart
|1
|E. Evans
|Toyota
|1h35'43"9
|2
|T. Katsuta
|Toyota
|+16"1
|3
|S. Pajari
|Toyota
|+29"0
|4
|O. Solberg
|Toyota
|+53"0
|5
|E. Lappi
|Hyundai
|+1'03"0
|6
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+1'12"3
|7
|T. Neuville
|Hyundai
|+2'00"5
|8
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|+3'08"00
|9
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|+3'59"4
