Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

Après une boucle matinale dominée par Elfyn Evans, le deuxième passage dans les spéciales de ce vendredi s'est fait sans Martins Sesks, finalement contraint à l'abandon après avoir multiplié les crevaisons.

De retour sur la spéciale la plus longue du jour, les pilotes ont découvert une route sensiblement différente de celle du matin. Les passages répétés ont creusé davantage de rails par endroits, offrant un léger avantage à ceux partis plus loin dans l'ordre de départ.

Dans ces conditions, Elfyn Evans a pris 10"6 à Oliver Solberg, qui a reconnu se montrer plus prudent après ses frayeurs de la première boucle. Mais c'est surtout Takamoto Katsuta qui a frappé fort. Le Japonais a signé le scratch avec 3"7 d'avance sur Sami Pajari, et surtout repris 8"9 à Evans. De quoi se rapprocher sensiblement du Gallois au classement général.

La nuit est tombée sur la spéciale suivante, ajoutant une difficulté supplémentaire sur une route où le phénomène de balayage s'est confirmé pour les premiers à s'élancer. Plus mesuré, Oliver Solberg a ménagé son rythme en pensant à l'après. Elfyn Evans lui a repris 9"4 supplémentaires

Derrière, Adrien Fourmaux a nettement réagi après une première boucle compliquée, affichant un rythme bien plus en phase avec ses ambitions. Mais l'homme à suivre est resté Takamoto Katsuta. Auteur d'un nouveau scratch, avec 3"1 d'avance sur Elfyn Evans, le Japonais a continué de grignoter son retard au général.

Katsuta a passé l'après-midi à remonter

Une journée finalement mitigée pour Elfyn Evans. Photo de: Toyota Racing

Dans la courte ES7, les écarts se sont logiquement resserrés. Elfyn Evans s'est fait une petite chaleur, sans conséquence, quand il a manqué son freinage dans le virage situé après l'arrivée. Au milieu d'une lutte à coups de dixièmes, Takamoto Katsuta a grappillé juste ce qu'il fallait pour prendre les commandes du rallye avec un petit dixième d'avance sur le Gallois, renvoyant l'issue de ce duel du jour à l'ES8 de seulement 5,7 km.

La place de leader s'est donc jouée sur la version courte de la spéciale d'Umeå, parcourue intégralement la veille, et qui sera de nouveau au programme sous cette forme sprint pour conclure la journée de samedi. Elfyn Evans n'a pas réalisé un bon passage, touchant même un mur de neige et endommageant l'arrière gauche de sa Toyota.

Takamoto Katsuta ne s'est pas fait prier pour confirmer son tout frais leadership, même s'il a lui aussi été victime d'un petit contact. Il a accentué légèrement son avance et le voici en tête avec 2"8 d'avance sur son coéquipier, Sami Pajari occupant quant à lui la troisième place à 22"2.

Sixième du général ce soir, le leader du championnat Oliver Solberg s'est offert le dernier scratch et se félicite d'avoir vu le bout de cette journée et de ne plus avoir à ouvrir la route samedi, pour une étape qui débutera à 10h10 par l'ES9 (Vännäs, 15,70 km). "J'avais complètement sous-estimé la difficulté d'être le premier sur la route, je ne l'avais jamais fait auparavant", a-t-il reconnu.

scratchs du vendredi après-midi ES5 27,55 km Bygdsiljum 2 T. Katsuta ES6 20,51 km Andersvattnet 2 T. Katsuta ES7 11,53 km Bäck 2 T. Neuville ES8 5,70 km Umeå Sprint 1 O. Solberg

Rallye de Suède - Classement après l'ES8

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 T. Katsuta Toyota 1h10'33"7 2 E. Evans Toyota +2"8 3 S. Pajari Toyota +22"2 4 E. Lappi Hyundai +45"9 5 A. Fourmaux Hyundai +50"3 6 O. Solberg Toyota +51"0 7 T. Neuville Hyundai +1'43"8 8 J. Armstrong Ford M-Sport +2'40"3 9 J. McErlean Ford M-Sport +3'31"8