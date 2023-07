Hyundai croit pouvoir éviter les problèmes d'arbre de transmission en Estonie

Le mois dernier, l'étape kenyane du WRC a vu Esapekka Lappi subir pas moins de trois casses liées à l'arbre de transmission de sa Hyundai i20 N Rally1, ce qui avait réduit à néant ses chances de podium et mis sous le feu des projecteurs les problèmes de fiabilité de l'équipe. La conception de cette pièce devra être revue à l'avenir afin de complètement éradiquer le problème, mais en attendant, des mesures ont été mises en place pour le rallye à grande vitesse qui se court cette semaine en Estonie.

Cyril Abiteboul, team principal de Hyundai, a fait savoir qu'une étude avait révélé que le style de pilotage de Lappi était susceptible d'avoir contribué à ces casses qui se sont produites uniquement sur la voiture n°4. Mais l'ancien patron de Renault en Formule 1 a également assuré que son équipe trouverait une solution permanente pour garantir la tenue de l'arbre de transmission à l'avenir, ce qui nécessitera l'utilisation d'un joker d'homologation.

"C'est [un problème] compliqué. Nous avons beaucoup cherché et nous avons eu l'opportunité de faire des tests, que nous avions déjà planifiés principalement pour travailler sur le développement des caractéristiques de réglages de la voiture, mais nous y avons ajouté une meilleure compréhension de ce problème", a expliqué Cyril Abiteboul à Motorsport.com.

"C'est un problème complexe car il y a eu une combinaison de facteurs, et il faut probablement placer en tête de liste un certain style de pilotage d'Esapekka − et ce n'est pas une critique. C'est à nous de concevoir et construire une voiture pouvant s'adapter à n'importe quel style de pilotage, et en particulier à un style rapide, or il est clair qu'Esapekka a été rapide. Il semble y avoir quelque chose dans la façon dont Esapekka effectue certaines combinaisons et cela semble être un peu dur avec l'arbre de transmission."

"Nous avons fait quelques petites choses qui, encore une fois, respectent le règlement sans rien changer aux pièces homologuées pour ce week-end, et j'espère que cela devrait suffire. Je suis confiant à 80-90% que nous n'entendrons pas parler de l'arbre de transmission ce week-end."

Cyril Abiteboul, directeur de Hyundai World Rally Team

"À moyen et long terme, il est clair que nous devrons concevoir et très probablement homologuer une nouvelle pièce, mais cela se fera quand la fenêtre [d'homologation] s'ouvrira, car nous sommes très limités dans nos possibilités de changer des choses."

"Nous sommes toujours dans le processus d'élaboration de nos plans [de développement] et nous essayons de trouver le meilleur compromis entre fiabilité et performance. Notre voiture reste bonne dans certaines conditions et j'espère que celles de ce week-end en feront partie, mais il y a certaines conditions dans lesquelles nous sommes derrière."

Lappi voit Rovanperä difficile à battre

Esapekka Lappi affirme ne pas nourrir d'inquiétudes au sujet de l'arbre de transmission, alors qu'approche le départ d'un rallye qui devrait lui donner l'opportunité de se battre pour la victoire sur des routes convenant à son pilotage. Les chances du Finlandais se sont d'ailleurs accrues avec la pénalité de cinq minutes reçue par le local Ott Tänak, à la suite d'un changement de moteur sur sa Ford M-Sport.

"Nous ne sommes pas inquiets [à propos de l'arbre de transmission]", a déclaré Lappi à Motorsport.com. "Nous avons mené des investigations sur ce qui se passe et nous avons une idée de ce qui a causé cela. Nous allons essayer de l'éviter désormais, en faisant certaines choses, mais au final, cela n'a été un problème qu'au Kenya. Nous avons fait beaucoup d'essais cette année et l'année dernière et nous n'avions jamais eu de problème."

"J'ai désormais une assez bonne confiance dans la voiture afin de me battre à chaque rallye pour le podium, voire plus", a ajouté Esapekka Lappi. Pour autant, il admet que Kalle Rovanperä, leader du championnat et vainqueur des deux derniers Rallyes d'Estonie en date, s'annonce difficile à battre.

"La voiture m'a donné de bonnes sensations la semaine dernière [lors des tests] et ça n'était pas trop mal lors du shakedown, mais il y a un gars qui est un peu trop rapide", a-t-il souligné, lui qui a signé le troisième temps du shakedown à 1"7 de Rovanperä. "Il est certain que nous aimerions égaler la vitesse de Kalle et de Toyota, mais cela semble un peu difficile."

Lire aussi : Les propositions de Thierry Neuville pour améliorer le WRC