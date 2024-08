Neuville voit Ogier comme son principal rival pour le titre

Thierry Neuville a fait une très bonne opération au Rallye de Finlande. Finalement classé au deuxième rang samedi soir, en raison de l'abandon de Kalle Rovanperä, sixième du Super Sunday et deuxième de la Super Spéciale, le pilote Hyundai a engrangé 23 points alors que ses deux premiers poursuivants au championnat avant cette épreuve ont fait un zéro pointé, entre l'accident d'Ott Tänak vendredi et les soucis de transmission d'Elfyn Evans samedi, puis son accident dimanche.

Sébastien Ogier, vainqueur du rallye, est ainsi remonté à la deuxième place du championnat, à 27 points du leader. La perspective de voir le Français renoncer à son programme partiel pour disputer les quatre derniers rallyes se dessine. Interrogé sur le pilote qu'il voit comme son principal rival à quatre rallyes du but, Neuville a désigné "le deuxième, qui est Ogier en ce moment".

Car même si son rival affiche une certaine réticence à se lancer dans ce défi, ses performances parlent pour lui. "Il ne ressent peut-être pas [l'envie de jouer le titre] mais il a été là dans les derniers rallyes et il se bat pour chaque point", a souligné le pilote Hyundai. "C'est sûr [que je pense à lui]."

Tout au long du week-end en Finlande, Neuville s'est plaint de mauvaises sensations mais il a finalement pris une belle deuxième place et n'a perdu qu'un point sur Ogier. Après avoir vécu des "montagnes russes d'émotions", il se réjouit d'avoir su prendre des points importants, quand ses plus proches rivaux en perdaient beaucoup.

"Nous avions de gros espoirs mais nous avons réalisé dès le shakedown que les choses ne fonctionnaient pas comme on le voulait et que le week-end pourrait être difficile, ce qui a été le cas. Les performances n'ont jamais été bonnes, il y a eu des hauts et des bas, et les conditions étaient difficiles [avec la pluie] pour rouler. Nous avons vite compris qu'il nous fallait une approche intelligente et nous concentrer pour prendre des points importants."

Thierry Neuville a marqué des points inespérés en Finlande. Photo de: McKlein / Motorsport Images

"Nos deux coéquipiers qui sont sortis de la route vendredi ont généré beaucoup de pression parce que l'équipe avait désespérément besoin d'une voiture dans les points, mais nous avons géré en permanence et modifié notre approche par rapport à la situation."

Evans reconnaît des chances "de plus en plus faibles"

Après ce rallye à élimination, Evans se retrouve à 36 points de Neuville. Les chances du Gallois de prendre de gros points en Finlande se sont envolées samedi matin, avec ses soucis de transmission, mais il pouvait miser sur le Super Sunday et la Power Stage pour limiter la casse. Son accident dans l'avant-dernière spéciale a finalement changé la donne .

Reconnaissant un "accident qui peut paraître un peu maladroit", Evans s'est dit "piégé" par du sous-virage dans une courbe "délicate". Il veut encore croire en ses chances de titre tout en constatant l'important retard qu'il accuse désormais.

"Cela semble très difficile pour le championnat maintenant et nous avons perdu gros ce week-end", a reconnu le pilote Toyota. "Disons qu'il fallait le tenter, mais pour le reste de l'année, tout reste ouvert et nous allons continuer à faire de notre mieux jusqu'à la fin. Nous savons que les choses peuvent vite changer, mais avec quatre manches, les chances de réduire un tel déficit sont de plus en plus faibles. Mais il faudra quand même tout donner jusqu'à la fin."

Elfyn Evans a perdu gros en Finlande. Photo de: Toyota Racing

Cette même spéciale a vu l'élimination d'un pilote qui ne joue définitivement pas le titre cette année, Kalle Rovanperä, mais qui filait vers la victoire. Le double Champion du monde a été envoyé en tonneaux après avoir percuté une pierre qu'il n'avait "aucune chance" d'éviter.

"Nous avons juste pris le choc et il était vraiment important, puis nous avons vu la pierre ensuite et elle était très grosse", a expliqué Rovanperä. "Il n'y avait pas de pierre pour ceux devant nous, j'ai vu les images des caméras embarquées et il n'y avait rien."

"C'est une sensation assez incroyable quand on fait tout le week-end à la perfection, l'équipe et tout le monde avait fait un excellent travail, nous étions très rapides, sans frayeurs ou problème, nous étions en contrôle en permanence", a-t-il ajouté. "Quand quelque chose comme ça arrive et qu'on ne peut pas l'éviter, c'est un sentiment assez incroyable."

Propos recueillis par Tom Howard

