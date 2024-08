Rovanperä et Evans sortent de la route à une spéciale du but !

Le Rallye de Finlande semblait joué, avec une confortable avance pour Kalle Rovanperä, également vainqueur des deux premières spéciales disputées ce dimanche... mais le Finlandais a tout perdu dans l'avant-dernière spéciale au programme !

Alors qu'il arrivait dans la dernière partie de la 19e des 20 spéciales de l'épreuve, Rovanperä est parti en tonneau après un gros choc sur une pierre, et la Toyota a fini sa course dans les arbres. Le double Champion du monde et son copilote, Jonne Halttunen, sont sortis indemnes mais leur rallye s'est arrêté là.

Rovanperä perd les points qu'il pouvait prendre ce dimanche mais aussi ceux de samedi, puisque le classement du samedi soir n'est validé que si l'équipage voit l'arrivée du rallye.

Au début de cette même spéciale, son coéquipier Elfyn Evans était également sorti de la route, cette fois dans les tous premiers mètres. Après être sorti du top 10 en raison d'un souci de transmission samedi, le Gallois comptait sur ce dimanche pour prendre des points dans le Super Sunday, le classement en comptant que les spéciales du dimanche, et la Power Stage, mais il fera également un zéro pointé au championnat.

L'abandon de Rovanperä offre la première place à Sébastien Ogier, qui file vers la victoire devant Thierry Neuville, grand bénéficiaire des différents abandons ce week-end puisqu'Ott Tänak, qui a eu un accident vendredi, ne marquera pas non plus le moindre point. Adrien Fourmaux complète le podium provisoire avant la Power Stage.