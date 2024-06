Ogier donne des nouvelles après son accident en Pologne

Sébastien Ogier a été victime ce mardi matin, en compagnie de son copilote Vincent Landais, d'un accident de la route lors des reconnaissances du Rallye de Pologne. L'équipage Toyota, à bord d'une voiture de route, est entré en collision avec une autre voiture en circulation sur un chemin non goudronné en pleine prise de notes pour la spéciale "Goldap" (ES10 / ES14), avant de devoir être évacué à l'hôpital pour effectuer des examens médicaux.

Plus tard dans la journée, Toyota a annoncé le forfait d'Ogier pour l'épreuve de ce week-end, indiquant qu'aucune des personnes impliquées dans l'accident n'avait subi de "blessure grave" mais que l'octuple Champion du monde des rallyes devait rester en observation dans la nuit de mardi à mercredi.

Cette étape étant désormais passée, Sébastien Ogier a publié sur ses différents comptes sur les réseaux sociaux un message pour donner de ses nouvelles, accompagné d'une photo où on le voit assis dans un avion avec une minerve au cou.

"Comme vous le savez peut-être, Vincent et moi avons eu un accident de la route hier pendant les reconnaissances du Rallye de Pologne", a-t-il écrit. "J'ai dû passer la nuit à l'hôpital, mais je me sens déjà beaucoup mieux."

"Je suis heureux que les examens médicaux n'aient montré aucune blessure grave également pour Vincent et les occupants de l'autre voiture. On ne va pas pouvoir prendre part au rallye et c'est dommage, mais le plus important c'est que toutes les personnes impliquées aillent bien."

"Merci à tous pour tous les messages que j'ai reçus. Je suis en route pour la maison où je vais prendre un peu de repos et faire en sorte de revenir bientôt en pleine forme. Bonne chance à Kalle, Jonne et toute l'équipe Toyota, je serai derrière vous !"

Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen ont en effet été appelés par Toyota pour remplacer le duo français et la permission leur a été accordée ce mardi soir de prendre part au Rallye de Pologne. Les Finlandais bénéficient ce mercredi et ce jeudi de plages horaires aménagées pour effectuer les reconnaissances.

Quant à Ogier, son programme au-delà de la Pologne inclut normalement le Rallye de Lettonie fin juillet.