Rovanperä remplace Ogier au Rallye de Pologne !

Après l'annonce du forfait de Sébastien Ogier et Vincent Landais pour le Rallye de Pologne, Toyota a choisi de remplacer l'équipage français par le duo double Champion du monde en titre composé de Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen.

Ogier et Landais ont été victimes ce mardi matin d'un accident pendant les reconnaissances du Rallye de Pologne. Alors qu'ils étaient à bord d'un véhicule de route en train de reconnaître "Goldap", qui constituera les 10e et 14e spéciales du rallye ce samedi, les Français sont entrés en collision avec une autre voiture sur une portion non goudronnée. Si les nouvelles données par Toyota sont plutôt bonnes et ne font état d'"aucune blessure grave" pour les gens impliqués, Ogier doit être gardé en observation à l'hôpital et a donc dû déclarer forfait.

Toyota avait précisé dans son communiqué de l'après-midi qu'une solution de remplacement était à l'étude. Et ce remplaçant de luxe n'est autre que Kalle Rovanperä, qui n'était initialement pas prévu sur l'épreuve de ce week-end.

Avant que ce remplacement ne soit rendu officiel, il a fallu que Toyota demande aux commissaires de valider ce changement d'équipage. Ce fut chose faite dans une décision rendue à 20h35 dans laquelle, en plus d'autoriser Rovanperä à prendre part au rallye, les instances ont permis au Finlandais et à son copilote d'effectuer des reconnaissances ce mercredi et ce jeudi, en dehors de la plage normalement réservée à cette préparation.

Il s'agira pour Rovanperä, qui dispute une saison partielle, de sa quatrième épreuve de l'année, après le Rallye de Suède (39e à l'arrivée), le Safari Rally du Kenya (victoire) et le Rallye du Portugal (31e). Il ne devait initialement reprendre le volant qu'au Rallye de Lettonie, fin juillet.

