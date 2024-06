Le programme du Rallye de Pologne 2024 : spéciales, horaires, engagés

Parcours et horaires du Rallye de Pologne 2024

Après un shakedown organisé en matinée le jeudi 27 juin, le Rallye de Pologne débutera véritablement en soirée avec la toute première spéciale de l'épreuve. Suivront, vendredi, deux boucles de trois spéciales pour la première journée, qui se terminera par un nouveau passage dans Mikołajki Arena, puis une journée de samedi où cette courte spéciale entrecoupera deux nouvelles boucles de trois spéciales. Dimanche, le "Super Sunday" sera composé de quatre spéciales. Au total, il faudra parcourir 304,10 km chronométrés sur ces quatre jours.

Jeudi 27 juin 2024 ES1 19h05 Mikołajki Arena 1 2.5 km Vendredi 28 juin 2024 ES2 08h45 Stańczyki 1 29.4 km ES3 10h20 Wieliczki 1 12.9 km ES4 11h10 Olecko 1 13.2 km ES5 14h05 Stańczyki 2 29.4 km ES6 15h40 Wieliczki 2 12.9 km ES7 16h30 Olecko 2 13.2 km ES8 19h00 Mikołajki Arena 2 2.5 km Samedi 29 juin 2024 ES9 08h30 Świętajno 1 18,5 km ES10 09h45 Gołdap 1 19,9 km ES11 10h35 Czarne 1 22,4 km ES12 13h25 Mikołajki Arena 2.5 km ES13 16h00 Świętajno 2 18,5 km ES14 17h15 Gołdap 2 19,9 km ES15 18h05 Czarne 2 22,4 km Dimanche 30 juin 2024 ES16 09h00 Mrągowo Commune 1 20,8 km ES17 10h05 Mikołajki 1 11,18 km ES18 12h20 Mrągowo Commune 2 20,8 km ES19 (PS) 14h15 Mikołajki 2 11,18 km

Les engagés en Rally1 au Rallye de Pologne

Neuf concurrents se disputeront la victoire au général dans la catégorie Rally1, puisque les trois constructeurs engagent chacun trois équipages. Alors qu'il devait prendre part au rallye, Sébastien Ogier a dû déclarer forfait ce mardi à la suite d'un accident de la route en reconnaissance ; il est remplacé au pied levé par Kalle Rovanperä. Notons les débuts dans la catégorie du Letton Martin Sesks, au volant d'une troisième Ford M-Sport.

11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 8 Ott Tänak Martin Järveoka Hyundai i20 N Rally1 33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Ford Puma Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 69 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 13 Grégoire Munster Louis Louka Ford Puma Rally1 9 Andreas Mikkelsen Torstein Eriksen Hyundai i20 N Rally1 22 Martins Sesks Renars Francis Ford Puma Rally1

Le Français en lice

Adrien Fourmaux (M-Sport)

"C'est la première fois que je participe à une épreuve en Pologne, mais ce sera la première de trois épreuves rapides sur terre, alors je veux m'appuyer sur celle-ci pour améliorer notre rythme pour les deux suivantes. Nous avons l'intention d'obtenir un bon résultat et d'oublier ce qui s'est passé en Sardaigne."

"Nous avons travaillé avec l'équipe pour recommencer à répondre aux attentes et, je l'espère, remonter bientôt sur le podium. Nous allons faire de notre mieux ; la seule chose que je sais de ce rallye, c'est qu'il est très rapide et très sablonneux ! Il y aura donc beaucoup d'apprentissage, mais nous pouvons utiliser notre expérience pour nous aider et voir ce que nous pouvons accomplir."

Les derniers vainqueurs du Rallye de Pologne

Thierry Neuville est le dernier vainqueur en Pologne en WRC. Photo de: Andre Lavadinho

2017 Thierry Neuville

Nicolas Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC 2016 Andreas Mikkelsen Anders Jæger Volkswagen Polo R WRC 2015 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Volkswagen Polo R WRC 2014 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Volkswagen Polo R WRC 2009 Mikko Hirvonen Jarmo Lehtinen Ford Focus RS WRC 08 1973 Achim Warmbold Jean Todt Fiat Abarth 124 Rallye