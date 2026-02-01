"Le signe d'un champion" : Ogier voit un "vent de fraîcheur" chez Solberg
Sébastien Ogier salue la "performance incroyable" d'Oliver Solberg au Monte-Carlo... et se méfie de lui pour la suite.
Oliver Solberg avait déjà marqué les esprits en remportant le Rallye d'Estonie l'an passé, pour sa première apparition dans la Toyota Yaris en Rally1. Il a frappé encore plus fort à l'occasion de la deuxième, au Monte-Carlo. Celui qui a la lourde tâche de remplacer Kalle Rovanperä, parti en monoplace, a dominé l'épreuve de bout en bout.
Dès les spéciales disputées le jeudi soir, Solberg s'est forgé une solide avance sur Elfyn Evans et Sébastien Ogier. Il est ensuite resté le plus fort et a su répliquer à chaque tentative de remontée de ses expérimentés coéquipiers chez Toyota.
Ogier n'a pu que constater son incapacité à combler l'écart sur le pilote de 24 ans. Celui que Solberg voit comme son "héros", et qui lui avait apporté ses précieux conseils l'an passé, est resté beau joueur malgré son ambition déçue de remporter un 11e Monte-Carlo. Ogier s'est même dit épaté par la gestion de Solberg, et se réjouit de son ascension fulgurante.
"C'est une performance incroyable donc bravo à lui, il mérite cette victoire", a reconnu le Français, qui a suivi les derniers instants du rallye aux côtés de Petter Solberg, champion du monde 2003 et père d'Oliver. "C'est bien d'avoir ce vent de fraîcheur dans le championnat, un pilote jeune et prometteur avec une grosse motivation, qui fait immédiatement du bon travail. C'est le signe d'un champion, donc on verra de quoi son avenir sera fait."
Oliver Solberg et Elliott Edmondson ont dominé le Rallye Monte-Carlo.
Photo de: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images
En Estonie la saison passée comme au Monte-Carlo cette année, Oliver Solberg a su tirer profit d'une position favorable dans l'ordre de départ en début d'épreuve, mais pas seulement. Avec deux succès en deux participations sur la Toyota, il s'impose déjà comme un pilote à surveiller, surtout après les départs de Kalle Rovanperä et Ott Tänak en fin de saison dernière.
Après avoir conquis son neuvième titre la saison passée, Ogier reste un prétendant à la couronne mondiale et il estime qu'il faudra désormais composer avec Solberg : "Pour l'avenir, je suis impatient de me battre face à un nouveau concurrent quand je serai là. J'aime toujours ces luttes disputées face à de gros concurrents."
Propos recueillis par Tom Howard
