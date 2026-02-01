Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

MotoGP
MotoGP
Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

Jack Doohan trouve une place chez Haas F1

Formule 1
Formule 1
Présentation Mercedes
Jack Doohan trouve une place chez Haas F1

Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

MotoGP
MotoGP
Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

Haas et Ocon ont clarifié les choses : "On attendait plus de lui"

Formule 1
Formule 1
Haas et Ocon ont clarifié les choses : "On attendait plus de lui"

L'Aston extrême, Mercedes et Red Bull : les premières tendances de la F1 2026

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
L'Aston extrême, Mercedes et Red Bull : les premières tendances de la F1 2026
WRC Rallye Monte-Carlo

"Le signe d'un champion" : Ogier voit un "vent de fraîcheur" chez Solberg

Sébastien Ogier salue la "performance incroyable" d'Oliver Solberg au Monte-Carlo... et se méfie de lui pour la suite.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Ajouter comme source privilégiée
Solberg01MC26cm1957

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo - La dernière journée en images
40

Oliver Solberg avait déjà marqué les esprits en remportant le Rallye d'Estonie l'an passé, pour sa première apparition dans la Toyota Yaris en Rally1. Il a frappé encore plus fort à l'occasion de la deuxième, au Monte-Carlo. Celui qui a la lourde tâche de remplacer Kalle Rovanperä, parti en monoplace, a dominé l'épreuve de bout en bout.

Dès les spéciales disputées le jeudi soir, Solberg s'est forgé une solide avance sur Elfyn Evans et Sébastien Ogier. Il est ensuite resté le plus fort et a su répliquer à chaque tentative de remontée de ses expérimentés coéquipiers chez Toyota.

Ogier n'a pu que constater son incapacité à combler l'écart sur le pilote de 24 ans. Celui que Solberg voit comme son "héros", et qui lui avait apporté ses précieux conseils l'an passé, est resté beau joueur malgré son ambition déçue de remporter un 11e Monte-Carlo. Ogier s'est même dit épaté par la gestion de Solberg, et se réjouit de son ascension fulgurante.

"C'est une performance incroyable donc bravo à lui, il mérite cette victoire", a reconnu le Français, qui a suivi les derniers instants du rallye aux côtés de Petter Solberg, champion du monde 2003 et père d'Oliver. "C'est bien d'avoir ce vent de fraîcheur dans le championnat, un pilote jeune et prometteur avec une grosse motivation, qui fait immédiatement du bon travail. C'est le signe d'un champion, donc on verra de quoi son avenir sera fait."

Oliver Solberg et Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT

Oliver Solberg et Elliott Edmondson ont dominé le Rallye Monte-Carlo.

Photo de: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

En Estonie la saison passée comme au Monte-Carlo cette année, Oliver Solberg a su tirer profit d'une position favorable dans l'ordre de départ en début d'épreuve, mais pas seulement. Avec deux succès en deux participations sur la Toyota, il s'impose déjà comme un pilote à surveiller, surtout après les départs de Kalle Rovanperä et Ott Tänak en fin de saison dernière.

Après avoir conquis son neuvième titre la saison passée, Ogier reste un prétendant à la couronne mondiale et il estime qu'il faudra désormais composer avec Solberg : "Pour l'avenir, je suis impatient de me battre face à un nouveau concurrent quand je serai là. J'aime toujours ces luttes disputées face à de gros concurrents."

Propos recueillis par Tom Howard

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Critiques d'Ogier : Hankook reconnaît une performance "sous-optimale"

Meilleurs commentaires

Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

MotoGP
MotoGP
Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"
Plus de
Sébastien Ogier

Critiques d'Ogier : Hankook reconnaît une performance "sous-optimale"

WRC
WRC
Rallye Monte-Carlo
Critiques d'Ogier : Hankook reconnaît une performance "sous-optimale"

Ogier s'en prend à des pneus "incroyablement mauvais" et "inacceptables"

WRC
WRC
Rallye Monte-Carlo
Ogier s'en prend à des pneus "incroyablement mauvais" et "inacceptables"

Ogier n'exclut pas un dixième titre : "Je ne peux qu'essayer"

WRC
WRC
Ogier n'exclut pas un dixième titre : "Je ne peux qu'essayer"
Plus de
Toyota Racing

Le "rêve fou" d'Oliver Solberg, vainqueur du Monte-Carlo

WRC
WRC
Rallye Monte-Carlo
Le "rêve fou" d'Oliver Solberg, vainqueur du Monte-Carlo

WRC 2026 : tous les classements après le Rallye Monte-Carlo

WRC
WRC
Rallye Monte-Carlo
WRC 2026 : tous les classements après le Rallye Monte-Carlo

Le programme du Rallye Monte-Carlo 2026 : spéciales, horaires, engagés

WRC
WRC
Rallye Monte-Carlo
Le programme du Rallye Monte-Carlo 2026 : spéciales, horaires, engagés

Dernières actus

Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

MotoGP
MGP MotoGP
Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang