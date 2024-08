Journée parfaite pour Rovanperä, Ogier reste deuxième

Confortable leader à la mi-journée, Kalle Rovanperä a continué à creuser l'écart dans la boucle de l'après-midi ce samedi, et se dirige vers un premier succès sur ses terres.

Les trois mêmes spéciales de la matinée étaient au programme pour cette deuxième boucle de la journée, conclue par Ouninpohja. Le début de journée avait vu Grégoire Munster sortir violemment de la route et Elfyn Evans perdre beaucoup de temps en raison d'un souci de transmission, tandis que Rovanperä avait enchaîné trois temps scratchs pour creuser l'écart sur Sébastien Ogier, devenu son plus proche rival.

Rovanperä est reparti sur le même rythme cet après-midi et n'a laissé que des miettes à ses adversaires, Esapekka Lappi étant le seul à avoir pu le priver d'une victoire lors d'une ES. Son avance sur Ogier dépasse les 40 secondes avant les spéciales prévues dimanche. Thierry Neuville reste troisième, avec un retard presque deux fois plus gros.

Adrien Fourmaux occupe la quatrième place devant Sami Pajari, auteur de débuts encourageants en WRC, et les deux premiers de la catégorie WRC2, Oliver Solberg et Jari-Matti Latvala.

Evans semble avoir corrigé son problème puisqu'il a retrouvé un rythme acceptable cet après-midi, mais le mal était fait dans la matinée et il est désormais hors du top 10 au classement, tout comme Takamoto Katsuta et Esapekka Lappi, repartis ce samedi après des accidents vendredi.

Parmi les pilotes qui disputent l'intégralité de la saison, Neuville est celui qui fait la bonne opération du jour puisqu'il prendra 13 points grâce à sa troisième place ce samedi soir, à condition de voir l'arrivée du rallye dimanche, alors qu'Ott Tänak, victime d'un gros accident en début de rallye, et Evans perdent gros. Quatre spéciales seront au programme, avec des points à prendre dans le cadre du Super Sunday, qui récompense le pilote le plus rapide sur l'ensemble de la journée, et dans la Power Stage.

Scratchs du samedi après-midi

ES14 18,94 km Västilä 2 K. Rovanperä ES15 20,19 km Päijälä 2 E. Lappi ES16 32,98 km Ouninpohja 2 K. Rovanperä