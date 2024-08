Rovanperä s'échappe, Ogier profite des soucis d'Evans

Kalle Rovanperä a vu son plus proche rival, Elfyn Evans, rencontrer des soucis techniques ce samedi matin au Rallye de Finlande, ce dont a profité Sébastien Ogier, même si le Français a perdu le contact avec le jeune héros local, vainqueur des trois spéciales au programme.

Même s'il y avait peu de spéciales prévues, les deux premières de la journée ont déjà été très animées, avant le retour de la légendaire Ouninpohja, présente pour la première fois depuis 2016 dans sa version complète et désormais ralentie avec le nouveau concept de la chicane virtuelle. Les pilotes ont débuté la journée sur un terrain assez sec, après les averses de vendredi, mais la pluie a vite fait son retour dans la deuxième spéciale au programme, rendant le sol plus boueux.

Dans Västilä, Grégoire Munster a eu un gros accident, dont lui et son copilote Louis Louka sont sortis indemnes. La Ford a en revanche subi d'importants dégâts et ils n'ont pas pu repartir. La spéciale suivante, Päijälä, a vu Evans faire un tête-à-queue puis rouler à vitesse modérée, ce qui lui a fait lâcher 1'28, en raison d'un problème de transmission. Il a encore perdu 4'40 dans la spéciale suivante après une réparation de fortune sur le routier visant à pouvoir rejoindre l'assistance de la mi-journée.

Le classement général a donc été chamboulé. Leader avec 8"0 d'avance sur Evans et 8"3 sur Ogier vendredi soir, Rovanperä a remporté les trois spéciales de la matinée et a vu le Français devenir son premier dauphin, avec un retard qui a plus que doublé, pour atteindre 21"9. Ogier a senti qu'il avait du mal à lutter ce samedi matin, même s'il n'a perdu qu'un petit dixième sur son jeune coéquipier dans Ouninpohja. "Peut-être que je vieillis !" s'est amusé le quadragénaire à l'issue de cette spéciale.

Thierry Neuville est désormais troisième, devant Adrien Fourmaux et le novice Sami Pajari. Elfyn Evans n'est plus que huitième, derrière Oliver Solberg et Jari-Matti Latvala, qui sont quant à eux en lutte pour la première place en WRC2.

Après son accident vendredi après-midi, Esapekka Lappi est reparti ce samedi mais a connu de nouvelles mésaventures dans Ouninpohja. Un contact avec un talus l'a contraint à s'arrêter pour changer une roue. Takamoto Katsuta a également repris la route après avoir causé des dégâts sur la suspension arrière-droite vendredi. Ott Tänak reste en revanche sur la touche après le gros accident de vendredi matin à la suite duquel son copilote a été hospitalisé pour la nuit.

Les pilotes emprunteront les trois mêmes spéciales dans l'après-midi et le classement à l'issue de la journée apportera une grande partie des points avant le Super Sunday, comme le veut le nouveau barème du WRC.

Scratchs du samedi matin

ES11 18,94 km Västilä 1 K. Rovanperä ES12 20,19 km Päijälä 1 K. Rovanperä ES13 32,98 km Ouninpohja 1 K. Rovanperä

Rallye de Finlande - Classement après l'ES13