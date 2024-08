Rovanperä creuse un petit écart, Evans sous la menace d'Ogier

Kalle Rovanperä s'est légèrement échappé mais reste sous la menace d'Elfyn Evans et Sébastien Ogier après les deux premières boucles en Finlande.

Les positions n'ont cessé de changer entre les pilotes Toyota en début de journée et après la première boucle, Rovanperä n'avait que 0"2 d'avance sur Evans et 3"0 sur Ogier. Dès la première spéciale de l'après-midi, les écarts ont grandi entre les trois hommes et Rovanperä s'est construit une petite avance, pour terminer la journée avec 8"0 d'avance sur Evans, Ogier pointant à 0"6 de ce dernier.

Si Toyota a dominé, Hyundai a vécu une journée difficile. La marque a perdu Ott Tänak en début de matinée après un gros accident de l'Estonien, parti en tonneaux et stoppé par un arbre. Son copilote, Martin Järveoja, doit passer la nuit à l'hôpital, par précaution car il ne souffre d'aucune blessure, et leur équipe a annoncé qu'ils ne repartiront pas samedi.

Les espoirs de la marque reposaient alors principalement sur Esapekka Lappi... qui a eu un accident à son tour dans l'après-midi. Quatrième à la mi-journée, le Finlandais a percuté un arbre dans l'ES6 et n'a pas pu continuer.

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe sont ceux qui s'en sortent le mieux chez Hyundai Photo de: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville a ainsi récupéré la quatrième place. Une nouvelle fois contraint d'ouvrir la route, le leader du championnat a bien limité les dégâts alors que la trace n'était pas faite, et pointe à moins de 30 secondes du leader. Il a perdu près de la moitié de ce retard en manquant une jonction dans la matinée. Neuville aura une position bien plus favorable dans l'ordre de départ samedi.

Adrien Fourmaux occupe la cinquième place devant Sami Pajari, vainqueur de sa première spéciale dans la catégorie WRC dans l'après-midi, alors qu'il dispute son premier rallye à cet échelon. Il avait perdu du temps dans la matinée, en causant des dégâts à l'avant et à l'arrière de sa Toyota. Le Finlandais a pris l'avantage sur Grégoire Munster, ralenti après avoir calé dans la première boucle, et qui n'a pas eu un aussi bon rythme que son rival dans l'après-midi. Suivent ensuite les pilotes du WRC2, avec Oliver Solberg devant Jari-Matti Latvala, qui reprend du service pour son rallye à domicile.

Après avoir percuté un arbre à l'arrière droit en fin de matinée, Takamoto Katsuta a été contraint à l'abandon sur le parcours de liaison. Comme Lappi, il devrait revenir dans la course samedi, les dégâts à réparer sur les deux voitures ne semblant pas rédhibitoires.

Scratchs du vendredi après-midi

ES6 17,96 km Laukaa 2 K. Rovanperä ES7 15,93 km Saarikas 2 K. Rovanperä ES8 15,51 km Myhinpää 2 T. Neuville ES9 7,76 km Ruuhimäki 2 S. Pajari ES10 3,48 km Harju 2 S. Ogier

Rallye de Finlande - Classement après l'ES10