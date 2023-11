Andretti : Les équipes de F1 nous voient comme des "péquenauds"

Depuis plusieurs saisons, l'équipe Andretti Autosport, dirigée par l'ancien pilote Michael Andretti, tente de rejoindre le Championnat du monde de Formule 1, sans succès pour l'instant. En dépit du soutien du groupe automobile américain General Motors, à travers sa marque Cadillac, et d'une candidature validée par la FIA, la structure se heurte aux réticences des équipes de F1 et de Formula One Management, détenteur des droits commerciaux de la discipline.

Ainsi, les directeurs d'équipe ont été nombreux à critiquer une potentielle intégration d'Andretti, ce qui a quelque peu agacé ce dernier. Récemment, lors d'un entretien avec Bloomberg publié sur YouTube, Michael Andretti s'est confié sur cette situation.

"Ils pensent que nous sommes une bande de péquenauds et que nous ne savons pas ce que nous faisons", a-t-il lancé. "[Mais] parce que nous avons beaucoup d'expérience en sport auto, nous pourrions aborder la question sous un angle différent de celui des autres, et ça pourrait marcher."

L'Américain a également indiqué : "Nous devons nous rendre compte de ce dans quoi nous nous engageons. Nous nous retrouvons dans beaucoup de politique et des choses comme ça. C'est comme ça et nous ferons simplement avec. Je ne pensais pas qu'il serait aussi difficile d'accéder [à la F1] mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver."

L'impact négatif éventuel de l'arrivée d'Andretti en F1 sur la valeur du championnat et les primes reversées aux équipes a été et continue d'être un argument majeur contre l'équipe américaine au sein du paddock. Michael Andretti se montre néanmoins sceptique, le directeur étant convaincu que les répercussions sur la F1 ne seront que positives.

"Nous sentons que l'augmentation du nombre de voitures ne peut qu'aider [la F1]", a-t-il ainsi expliqué. "Oui, cela va prendre une part du gâteau, des primes et d'autres, mais nous pensons que nous pouvons apporter plus que la part du gâteau que nous allons prendre."

Michael Andretti

Il a ajouté : "Je pense que le fait d'avoir une véritable équipe américaine, un pilote américain, une voiture construite ici aux États-Unis et un moteur américain construit ici, va susciter beaucoup d'intérêt pour les États-Unis."

"Nous sentons que nous avons un plan fantastique. Nous avons GM et Cadillac derrière nous, ce qui est énorme. Je pense donc que nous avons tous les ingrédients pour devenir un jour une équipe compétitive et j'espère que nous pourrons nous entendre avec la Formule 1 pour pouvoir en être. Si nous y parvenons, ce sera formidable pour le sport."

Andretti ne veut pas suivre l'exemple de Haas

Intégré à la F1 en 2016, Haas demeure l'équipe la plus jeune de la grille. La structure américaine suit un modèle particulier en déléguant la construction de son châssis à Dallara et en achetant un grand nombre de pièces à d'autres équipes. Récemment, Haas a renforcé ses liens avec Ferrari, son motoriste, et a pu s'installer dans des bureaux à Maranello.

Un exemple que ne veut pourtant pas suivre Michael Andretti. "Ils n'ont pas d'infrastructures, ils ne peuvent pas construire leur propre voiture", a-t-il déclaré au sujet de Haas. "Ce sont des mini-Ferrari car ils achètent tout ce qu'ils peuvent à Ferrari et ont même des ingénieurs Ferrari."

"Mettre les voitures sur la piste est probablement la partie la plus facile. Nous devons construire notre propre voiture. Et si vous voyez à quel point c'est une grosse affaire... C'est une très grande entreprise. Il y a des documents de, je ne sais pas, 500 pages. En IndyCar, vous achetez la voiture et vous êtes tout de suite dans le bain, alors qu'en F1, vous construisez littéralement une voiture à partir d'une feuille blanche."